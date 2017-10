Rotary Clube Caravaggio realiza ação no Dia das Crianças

Iniciativa acontecerá das 8h30min às 12h no Salão Benfeitores do distrito.

Crianças de até 12 anos, moradoras do distrito de Caravaggio e demais comunidades de Nova Veneza, estão convidadas a participar da ação de Dia das Crianças que será realizada pelo Rotary Clube na próxima quinta-feira, 12, das 8h30min às 12h no Salão Benfeitores de Caravaggio.

Ainda que a previsão do tempo indique chuva, a expectativa dos organizadores é reunir mais de 100 crianças. “A ação tem por objetivo proporcionar um manhã gratuita de lazer e reunião das famílias. Pedimos que os pais venham trazer as crianças e participem junto, que tenham esse momento divertido. Porque muitas vezes com a correria do dia-a-dia, nem sempre se tem aquele tempo suficiente para brincar e estar com os filhos”, explica a secretária do Rotary Clube de Caravaggio, Juliana da Silva.

Durante o evento haverá à disposição dos pequenos diversos brinquedos, como cama elástica, piscina de bolinhas, escorregador inflável, escorregador, cavalinho para as crianças menores, pintura facial e desenhos para colorir. “Além de mais algumas atividades desenvolvidas pelas monitoras. Também contaremos com a presença de um palhaço e serviremos lanches, refrigerantes e muitas guloseimas para as crianças”, reforça a secretária.

Francine Ferreira