Ronaldo Benedet é convidado pela Fiesc para falar sobre Reforma Trabalhista

O deputado federal Ronaldo Benedet foi convidado pelo vice-presidente Regional Sul da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina- Fiesc, Diomisio Vidal para participar da Câmara de Relações Trabalhistas, nesta sexta-feira, dia 20, a partir das 9 horas no auditório do Senai, em Criciúma.

Com especialistas da Fiesc sobre a Reforma Trabalhista, a reunião que começa às 9 horas trará as novas regras e como se adequar. Às 11 horas, Benedet irá falar sobre a modernização das relações do trabalho e seu posicionamento sobre a Reforma Trabalhista.

“A Reforma Trabalhista entrará em vigor agora em novembro, por isso estamos discutindo como aplicá-la de forma prática, para que todos possam sair ganhando, o Brasil possa criar mais empregos e os trabalhadores garantir seus direitos. Isto é o que nós defendemos e estamos apresentando em nossas palestras”, destaca o deputado Ronaldo Benedet.

Benedet está sendo convidado pelas entidades empresariais do Estado de Santa Catarina para falar sobre as novas regras da Reforma Trabalhista. No sul, já esteve na Acic e Aciva e agora falará para a Fiesc.

Franciele Fernandes