Romencito Aléssio recebe a Comenda Anita Garibaldi da tradição gaúcha

O neoveneziano Romencito José Aléssio recebeu na última semana a Comenda Anita Garibaldi, reconhecimento pelo destaque na tradição gaúcha.

Foi durante o Congresso Tradicionalista Gaúcho, realizado em Lages e reunido representantes de cerca de 600 CTG’s de Santa Catarina. Alessio assumiu a direção campeira do MTG do Estado há seis anos, e também ocupa a mesma função na Confederação Brasileira da Tradição.

“Dentro da tradição gaúcha em Santa Catarina é uma das mais importantes honrarias. Para mim muito especial pois estou na tradição há 23 anos, penso que é um reconhecimento importante. Gosto disso, me dedico muito e sou apaixonado pela tradição gaúcha”, comemora o neoveneziano.

Romencito foi escolhido numa pesquisa realizada com todos os CTG’s do Estado. Como diretor campeiro ele levou Santa Catarina a três brasileiros, ganhando em todas as competições. Também realizou dois rodeios brasileiros, em 2015 em Piratuba, e em 2017 em Querência, no Mato Grosso.

João Manoel Neto