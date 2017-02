Rivivere la Sarabanda Som

Entre as décadas de 80 e 90 Nova Veneza teve uma das melhores e mais badaladas danceteria da região sul catarinense, a famosa Sarabanda Som que era todos os domingos a noite e sempre estava com a casa cheia. Iniciou em setembro de 1983 e permaneceu até 1993.

Além de som mecânico como era todas as discotecas, a Sarabanda foi palco de grandes eventos com músicas ao vivo com bandas da região como Matusa, Moinhos de Vento, Os Lideres, Scorpions e outras.

Até banda nacional Rádio Taxi se fez show na Sarabanda. Em atividade de sucesso por uma década, marcou gerações de jovens da época que hoje tem famílias constituídas através de encontros nesta danceteria.

Muitos jovens de hoje que na época eram crianças e frequentaram os carnavais infantis da Sarabanda. Na verdade a Sarabanda foi grande propulsara em trazer pessoas de fora do município no contesto de diversão, já divulgando a cidade que hoje é referência turística.

Mas para resgatar este ícone da diversão, será feito no sábado de páscoa, dia 15 de abril uma noite alusiva denominada de “Rivivere la Sarabanda”. A balada será no cinematográfico Petrus Centro de Evento e terá participação dos “discotecários” da época, Djs atuais e show com a Banda Nosso Tempo que vai transporta no tempo com a famosas musicas do tempo da Sarabanda.

A neoveneziana Carla Ronconi Gamba era frequentadora assídua da Sarabanda, hoje casada e tem dois filhos jovens diz em estar feliz com evento, e já confirmou presença. Sorridente Carla afirmou “foi na Sarabanda que conheci o meu esposo Eduardo Gamba”, ele é natural Siderópolis e hoje moramos todos em Nova Veneza.

Tirando as tradicionais festas de Nova Veneza, com certeza o Rivivere la Sarabanda será o evento do ano da capital mundial da Polenta. Demo tuti ntea Sarabanda!!!

ADIO AURORA MILANEZ SPILLERE

Faleceu na última segunda-feira aos 87 anos, a neoveneziana caravaggiana Senhora Aurora Milanez Spillere. Esposa do saudoso empresário Jerônimo Spillere. Matriarca de uma grande família em todos os sentidos, sejam eles: na família, na crença, no empreendedorismo, na política, na bondade, em fim, enfim sempre ajudando a desenvolver a sociedade civil.

Seus filhos são todos meus amigos, (todos) destacando o meu compadre Benicio Marcos Spillere, o meu amigo das “antigas” Edésio Spilere e o ex-vereador e ex-prefeito neoveneziano Genésio Spillere. Eterna amiga Aurora em meus ouvidos ainda ecoa suas dóceis risadas naquela noite em meia década de 80, quando eu Nicola Gava e Névton Vicente Rech Bortolotto interpretávamos os personagens “Nona Angelina e a Nona Pierina” no palco do Salão Anchieta anexo ao parque do Santuário.

Todos riam da nossa modesta comédia, mas, as risadas da Aurora me marcaram de boas alegrias. Como é bom fazer alguém sorrir e rir de alegria. Condolências aos familiares, parentes e amigos como eu. Va in paxe Aurora!

DENTRO BETÃO

Por unanimidade os Confrades da Pan & Vin escolheram os novos quatro sócios que vão compor o quadro de Confrades da Confraria Neoveneziana. Na última segunda feira a noite o Presidente da entidade Marcelo Branco Pacheco junto com os Confrades Nereu Pazetto e Nicola Gava estiveram reunido na residência do agricultor e ex-vereador Alberto “Betão” Ranacoski para oficializar o convite para integrar a entidade que tem eno-gastronomia em seu propósito maior e outras ações como: filantropia, cultural, ações sociais e outras. Convite feito, convite aceito. Betão será empossado no início de março com os outros três novos Confrades. Benvegnù Beton!!!

FEGIOLATA DEL GALENO

No sábado dia 25 de março acontece a II Feijoada do Galeno a partir das 10 horas da matina. O evento acontece no Sítio do Isauro na localidade de Santo Antonio. Ingressos limitados. Só tem fofurrasss…

BAUCANDO…

Na próxima semana o Petrus centro de eventos vai receber centenas pessoas para a convenção “A voz do Profeta”. Isso prova que Nova Veneza já tem estrutura física para eventos maiores que aquecem os hotéis, restaurantes e o comercio local. Por isso que Nova Veneza deve ser repaginada em todos os aspectos, para fomentar e crescer este segmento turístico. Bono!!!

Na próxima semana começa as vendas dos ingressos para o “Rivivere La Sarabanda” com Djs e show com a banda Nosso Tempo no dia 15 de abril no Petrus Centro de Eventos. Demo tuti!!!

Vem aí… Il Giro Della Polenta, circuito ciclístico que acontece no dia 12 de março próximo, percorrendo 56 km dentro do município de Nova Veneza. Saùte xe cuel che inporta!!!

Torna il sole, ma no il tempo. Un gran strucon a tuti quanti!!!