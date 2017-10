Riacho da Ponte fatura os títulos no sênior e masters no Municipal de Futsal 2017

As equipes Riacho da Ponte faturam os títulos no sênior e masters, na noite da última quinta-feira, 05, Campeonato Municipal de Futsal 2017. São Bento Baixo ficou como vice nas duas categorias.

No primeiro jogo, na categoria sênior, o Riacho da Ponte goleou em 4 a 0, o São Bento Baixo. A equipe levou a defesa menos vazada e a artilharia com o atleta Ronaldo Mondardo.

Já na categoria masters, o confronto encerrou com Riacho da Ponte fazendo 4 gols e o São Bento Baixo descontou em 3. A artilharia da competição ficou para Fernandinho Gava e a defesa menos vazada também para o Riacho da Ponte.

Categoria Livre

Já na categoria livre, os confrontos acontecem nesta sexta-feira, dia 6, com o primeiro jogo às 19h30, para definir o terceiro e quarto lugar entre as equipes: Rio Cedro Médio e Inacreditável F.C.

A partir das 20h30, acontecerá o jogo que definirá o campeão do Campeonato Municipal de Futsal 2017 de Nova Veneza entre as equipes Organizze e Oahlacrop.

Também serão conhecidos os artilheiros e as defesas menos vazadas do campeonato. Sem vantagem, se houver empate, os campeões serão conhecidos nas cobranças de penalidades.

O campeonato teve início no dia 04 de Setembro, e contou com 24 equipes envolvidas, sendo 16 equipes na categoria Livre, 04 equipes no Sênior e 04 equipes no Masters.

Cris Freitas