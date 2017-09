Reunião garante três milhões para custeio do Hospital Infantil Santa Catarina

Governo Federal se comprometeu com um milhão e o Governo do Estado com mais dois milhões, que serão parcelados em cinco vezes.

Os prefeitos da região da Amrec, representantes do Governo do Estado e do Ministério da Saúde, estiveram reunidos na tarde desta quinta-feira, 21, para tratar do custeio do Hospital Materno Infantil Santa Catarina.

Antes os representantes estiveram fazendo uma vista técnica “in loco” no Hospital. Na reunião o Governo do Estado se comprometeu em viabilizar R$ 2 milhões, e mais R$ 1 milhão do Governo Federal, que serão parcelados em cinco vezes para o custeio do hospital.

Neste período de cinco meses uma comissão será montada junto aos municípios das três regiões do sul do Estado (Amrec Amesc e Amurel), para confeccionar o plano operativo e encontrar uma solução definitiva para o hospital, onde deve haver contribuição também dos municípios vizinhos. “Cinco meses passam rápido, por isso, precisamos definir. Tenho certeza que vamos chegar a um denominador”, disse o presidente da Amrec e prefeito de Cocal do Sul, Ademir Magagnim, que se comprometeu em trabalhar junto aos prefeitos para encontrar uma solução. “Queremos abrir em definitivo a maternidade do Hospital Santa Catarina”, afirmou o presidente.

Diante do comprometimento do Estado e do Governo Federal, o prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, garantiu que o Hospital Santa Catarina irá atender de “porta aberta”, e não mais de atendimento referenciado, como estava previsto iniciar em outubro.

O representante do Ministério da Saúde, Sergio Costa, reforçou que o Governo Federal se compromete em ajudar a região, mediante contrapartida dos municípios e do Governo do Estado. Como essa condição foi sinalizada, garante o recurso que será formalizado na próxima semana.

Antonio Rozeng