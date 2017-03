Reunião coloca Plano Diretor de Nova Veneza em pauta

É praticamente um consenso entre poder público e comunidade a necessidade da atualização do Plano Diretor de Nova Veneza.

O prazo para mudanças no documento já expirou e as cobranças são constantes para que as adequações sejam realizadas e o município siga se desenvolvendo. Diante disso, representantes dos poderes legislativo e executivo se reuniram nesta semana para debater o assunto.

O vereador Eloir Minatto (Biro Biro), presidente da Câmara de Vereadores, juntamente com demais legisladores, recebeu na última terça-feira, 21, o secretário de planejamento e urbanismo da prefeitura, Renato Pieri, e outros representantes do executivo. “O objetivo principal é dar os devidos encaminhamentos à atualização do nosso Plano Diretor. Tivemos uma reunião bastante produtiva e agora daremos sequência aos trabalhos, sempre contanto com a participação da comunidade, que é fundamental”, explicou Biro Biro.

Tadeu Spilere / Imagens: Willians Biehl