Retomada do crescimento anima ceramistas na volta da Feira Construsul

A indústria da construção deve voltar a expandir negócios a partir do próximo ano. Esse foi o principal recado trazido da 20ª Feira Construsul, que terminou no sábado (5) em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. De Santa Catarina quatro empresas associadas ao Sindicato da Indústria da Cerâmica Vermelha de Morro da Fumaça e Região (Sindicer) participaram do evento: Cerâmica Nova, Tijolos Sol Nascente, Cerâmica Josandra e Reframa Refratários Maccari.

Apresentar os produtos produzidos pela indústria cerâmica associada ao Sindicer foi o principal interesse dos ceramistas da região carbonífera. “Foi uma boa oportunidade de buscar novos mercados. Hoje em torno de 70% dos nossos clientes são da região central do Rio Grande do Sul e da fronteira”, explica o ceramista Wagner Botolon, da Cerâmica Josandra.

O evento teve como expositores as mais importantes indústrias do Brasil. “Conseguimos fazer a divulgação e fortalecimento da marca de nossa região”, comenta o ceramista Acxel Gietner, da Cerâmica Nova. “Já conhecia a feira e sei o quanto ela é importante para o setor. Levar nossa empresa para o evento foi muito interessante, porque consolidamos a marca na região. Temos muitos clientes no Rio Grande do Sul”, destaca o ceramista José Volmir, da Reframa Refratários Maccari.

Para o presidente do Sindicer de Morro da Fumaça e região, Sérgio Pagnan, o setor deve ter um crescimento embalado pela evolução da economia que deve ser de 0,5% este ano e 2% em 2018. “A participação na feira foi muito importante para demonstrar aos consumidores do Rio Grande do Sul e outros Estados os produtos que temos no nosso sindicato. Os ceramistas deverão ter ganhos enormes, pois conseguimos mostrar que a nossa qualidade é igual a qualquer empresa do Brasil”, destaca Pagnan.

De acordo com o Gerente de Projetos do Sindicer, Bruno Frasson, o evento foi bastante positivo. “Muita gente interessada nos produtos Cerâmicos Catarinense, especialmente lojas de materiais de construção e construtoras. O evento foi muito positivo tanto por questões comerciais para as empresas como também para evidenciarmos os produtos cerâmicos”, pontua Frasson, que palestrou para o público da Feira Construsul sobre os principais benefícios sustentáveis ligados ao uso dos produtos cerâmicos.

A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic) aponta fatores positivos para isso como a melhoria de indicadores da economia e a retomada, ainda que modesta, do nível de empregos. Para o presidente do Sinducon RS, Ricardo Antunes Sessegolo a Feira Construsul representa um momento importante para conhecimento de novas tecnologias que estão sendo lançadas pela indústria.

João Manoel Neto e Gabriela Recco