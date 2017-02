Retiros de carnaval reunirão mais de 2 mil pessoas na Diocese de Criciúma

As festas de carnaval já se aproximam e, enquanto isso, milhares de jovens católicos da região se mobilizam para passar os dias com o coração voltado para Deus. Na Diocese de Criciúma, serão realizados oito retiros nas cidades de Criciúma, Içara, Sombrio, Nova Veneza, Jacinto Machado e Treviso. A maioria dedicará quatro dias a espiritualidade, sendo que dois retiros terão como público-alvo também os adultos.

Para o bispo diocesano, Dom Jacinto Inacio Flach, há sete anos a frente da Igreja em Criciúma, os retiros de carnaval são uma verdadeira bênção. “Desde que cheguei à Diocese, percebi que havia esta iniciativa dos nossos jovens e das famílias em fazer esses retiros, numa época em que tantos jovens se perdem através de coisas que destroem a vida e o futuro deles. Nós temos esta alegria de ter tantos jovens se reunindo para brincar, para se divertir, mas, sobretudo, com Deus em seu meio”, ressalta Dom Jacinto.

Todos os anos, o epíscopo faz questão de marcar presença junto aos jovens, que também recebem o apoio de padres, religiosos, religiosas e lideranças durante os dias de oração. “Nós sempre participamos para que realmente seja algo da Igreja. Os retiros são uma bênção e uma opção que deve ser muito apoiada, primeiro pela Igreja, depois por todas as famílias que têm a alegria de enviá-los nessa época tão perigosa da vida, para que seja uma época de bênçãos e de graças. Agradeço às famílias que trabalham e que colaboram, permitindo que seus filhos participem. Agradeço a Deus por todo o esforço das pessoas que fazem esses retiros acontecerem, cujas bênçãos e resultados a gente vê acontecer nos encontros. Esses retiros são uma grande bênção para nossa Diocese e têm todo o meu apoio. Que Deus abençoe a todos e a todas!”, incentiva o Bispo.

Confira todas as informações:

Retiro Vinde e Vede

Centro de Eventos José Ijair Conti – Santa Bárbara, Criciúma

Tema: “Meu espírito exulta de alegria” (Lc 1,47)

Abrangência: diocesano

Data: 25 a 28 de fevereiro (13h de sábado até 12h de terça)

Organizador: Renovação Carismática Católica da Diocese de Criciúma

Expectativa: 1 mil jovens (idade mínima de 14 anos completos até o último dia de evento, com comprovação por documento de identidade e autorização dos responsáveis)

Pregadores: Luciana Neves, Gilmar Mazinho e pregadores da Diocese de Criciúma

Participações: Padre Elinton Costa (Comunidade Bethânia) e DJ Léo Guimarães (Projeto ElectroCristo)

Animação: Ministério de Música Bem-Aventurados

O que levar: roupas de cama e material de higiene pessoal

Valor da inscrição: 70 reais para quatro dias ou 35 reais para dois dias, até 21/02. Após esta data, o cadastro poderá ser feito na abertura do retiro, passando para 80 reais e 40 reais, respectivamente.

Programação: durante o retiro haverá confissões, pregações, oração, adoração, dança, teatro, evangelizashow (dia 26, às 08h30, com DJ Léo Guimarães) e missas (dia 28, às 10h, a missa de encerramento é presidida por Dom Jacinto Flach)

Informações: 3045.1472 ou 99850.9138 (Escritório Diocesano da RCC)

Páginas: www.facebook.com/rcc.criciuma e www.rcccriciuma.org.br

Retiro Anuncia-me

Palácio das Águas – Centro, Nova Veneza

Tema: “Somos cidadãos dos céus” (Fp 3,20)

Abrangência: diocesano

Data: 25 a 28 de fevereiro (09h de sábado até 18h de terça)

Organizador: Grupo de Jovens Proclamando a Glória

Expectativa: 200 jovens (a partir de 13 anos)

Pregadores: grupo de jovens, seminaristas, padres e psicólogos

Animação: Ministério de Música Proclamando a Glória

O que levar: bíblia, roupas de cama, colchão e materiais de higiene pessoal

Valor da inscrição: 65 reais até 19/02. Após esta data, 75 reais. Valores para participação em um, dois ou três dias: 20, 35 e 50 reais, respectivamente

Programação: atividades recreativas para os jovens, pregações, orações, palestras e missas

Informações: 996099109 (Keli) ou 999573751 (Ana)

Página: www.facebook.com/proclamandoagloria

Retiro de Oração por Cura e Libertação

Comunidade Santa Rita de Cássia – Presidente Vargas, Içara

Tema: “Meu espírito exulta de alegria” (Lc 1,47)

Abrangência: diocesano

Data: 25 e 26 de fevereiro (13h30 de sábado até 09h de domingo)

Organizador: Grupo de Oração Servos do Senhor (RCC)

Expectativa: 500 pessoas (todas as idades)

Pregadores: Padre João Luiz Lemos (Diocese de Caçador), Padre Marcos Rech, Padre Antônio Vander, Luciana Neves, Gilmar Mazinho e Luiz Carlos (Arquidiocese de Goiânia)

Animação: Ministério de Música Shekiná

O que levar: bíblia, roupas e fotografias para colocar na sala de intercessão

Valor da inscrição: 1 kg de alimento não perecível (almoço: 15 reais)

Programação: haverá momentos especiais de Nossa Senhora, orações por cura e libertação, adoração a Jesus, pregações (uma especial para família), testemunhos e missas no sábado, às 18h30min e no domingo, às 08h

Informações: 99612.9190 (Mara)

Página: www.facebook.com/Retiro-de-Oração-por-Cura-e-Libertação-Içara-SC-1319185164789935

Retiro Alegra-te

Salão Paroquial da Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua – Centro, Sombrio

Tema: “Meu espírito exulta de alegria” (Lc 1,47)

Abrangência: diocesano (Comarcas de Araranguá, Santa Rosa do Sul e Turvo)

Data: 25 a 28 de fevereiro (16h de sábado – inscrições a partir das 14h – até 10h30 de terça)

Organizador: Renovação Carismática Católica

Expectativa: 280 jovens (a partir de 14 anos)

Pregadores: Caio, Darlan, Diego, Beatriz e Padre Gilson Pereira

Animação: Ministério Anjo Amigo/ Show com Amados do Eterno

O que levar: colchão, roupas de cama e material de higiene pessoal

Valor da inscrição: 40 reais

Página: www.facebook.com/carnavalalegrate

Retiro Obra Nova

Cedup Abílio Paulo – Universitário, Criciúma

Tema: “O Espírito do Senhor descerá sobre ti”

Abrangência: paroquial (Paróquia Nossa Senhora de Fátima)

Data: 25 a 28 de fevereiro (14h de sábado até 13h de terça)

Organizador: Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Cidade Mineira, Criciúma

Idade mínima: 14 anos

Pregadores: Padre Elinton Costa e Jhonys (Comunidade Bethânia), Luciana Neves, Padre Gabriel Dalmolin, Salésio Lima e Gilmar Mazinho

Animação: Ministério de Louvor e Adoração Vida e Santidade

O que levar: colchão, travesseiro, roupas de cama, material de higiene pessoal, bíblia e terço

Valor da inscrição: 50 reais

Programação: pregações, oração do terço, cinema, show de talentos, adoração ao Santíssimo, teatro, evangeliza show e missas no sábado às 16h e terça às 08h

Informações: Edonir 99848.6096 / 99975.4859 (whatsapp)

Página: www.facebook.com/retiroobranova

Reajo – Retiro Acampamento de Jovens

Sítio Trombim – São Bento Alto, Nova Veneza

Tema: “Vivendo a Paz do Senhor aos olhos de São Francisco”

Abrangência: diocesano

Data: 25 a 28 de fevereiro (14h30 de sábado até 16h de terça)

Organizador: Pastoral da Juventude

Expectativa: 80 jovens (14 a 30 anos); 40 pessoas da equipe de trabalho e coordenação

Pregadores: Sálesio Lima, Bárbara Mastella, Richar Abreu, Ivone, Túlio e Cristiano

Animação: Grupo Semente

O que levar: terço, bíblia, barraca, colchão, lona, roupa de cama, roupas leves e confortáveis, produtos de higiene pessoal, medicação de uso contínuo, prato, talher, camiseta branca ou preta sem estampa, toalha, protetor solar, repelente

Valor da inscrição: 40 reais

Programação: confissões, palestras, trabalhos em grupos, gincana, evangeliza-show, show de valores e no dia 28, encerramento com missa às 15h, presidida por Dom Jacinto Flach

Informações: 99612.3123 (Daniela), 99917.2286 (Rafael), 99832.0237 (Diovanio)

Página: www.facebook.com/profile.php?id=100009166838869

Retiro AILOF

Comunidade São João Batista – Engenho Velho, Jacinto Machado

Abrangência: paroquial (Paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens, Araranguá)

Data: 25 a 28 de fevereiro (13h30 de sábado até 16h de terça)

Organizador: Grupo de Jovens Resgate

Expectativa: 50 jovens (idade mínima 14 anos)

Pregadores: Pe. Helder Benedet, Pe. Jonas Velho, Pe. Alírio Leandro, Ir. Erenita, Daniel, Tayse, André e Cida

Animação: Ministério de Música Resgate

O que levar: bíblia, terço, roupas de cama, colchão, material de higiene pessoal, camiseta branca, tênis para trilha

Valor da inscrição: 80 reais (até 22/02)

Programação: pregações, oração do terço, confissões, adoração, noite de talentos, piquenique, banho de lama/cachoeira, luau e missas: sábado 18h30, domingo 11h e terça 15h

Informações: 99969.8206 (Tamur)

Página: www.facebook.com/grupoJovensResgate

Retiro de Carnaval da Legião de Maria

Comunidade Santo Isidoro e Santa Maria Torribia – Guanabara, Treviso

Abrangência: comarcal (Comarca de Criciúma)

Data: 24 a 28 de fevereiro (noite de sexta até 12h de terça)

Organizador: Legião de Maria

Participantes: 40 pessoas(todas as idades)

Pregadores: legionários

Animação: legionários

O que levar: roupas de cama, material de higiene pessoal, repelente, prato, talheres, pão ou bolo, bíblia, terço, caneta, papel, tapete e lençol claro para dinâmica

Inscrições já encerradas

Programação: haverá momentos de oração, canto, palestras e celebração da missa, na segunda-feira, 27, às 09 horas, presidida por Dom Jacinto Flach

Página: www.legiaodemariaprosperacriciuma.blogspot.com.br

Bibiana Pignatel