Resenha do thriller O Casal que Mora ao Lado

Com acontecimentos marcantes até a última página, o livro O Casal que Mora ao Lado, de Shari Lapena, é uma leitura rápida e intensa, instigando o leitor a não largar o livro até saber como o mistério do sequestro da bebê Cora vai terminar. Tudo começa na noite em que Anne e Marco Conti vão jantar na casa dos vizinhos Cynthia e Graham e deixam Cora, de apenas seis meses, sozinha em casa. De meia em meia hora um dos pais vai verificar se está tudo bem com a menina só que quando vão embora do jantar, a pequena não está mais no berço e a partir daí começa o desespero.

Um investigador experiente é designado para o caso e a suspeita dele é de alguém da própria família, isso antes de ele conhecer os detalhes. Interrogatórios, buscas, tensão, desconfianças… E o tempo vai passando, pequenas pistas vão aparecendo e verdades vão surgindo.

A história é um pouco previsível, mas isso não atrapalha o interesse pelo livro. Cada personagem tem seus momentos de reflexão e alguns segredos são revelados somente para o leitor, enquanto que outros serão conhecidos pela polícia. O suspense tem todas as características necessárias para causar dúvidas e reviravoltas: segredos, intrigas, sentimentos não revelados, mentiras e muito mais. Cada personagem tem uma parte nebulosa em sua vida, fazendo com que qualquer um deles possa ser o culpado, ou quem sabe, mais de um.

Quem ler este livro não vai encontrar nada de extraordinário, mas com certeza vai se deparar com uma história cheia de conflitos de interesses. O livro é bom, provoca a curiosidade, traz elementos diferentes em momentos certos e prende pela objetividade e pela busca da verdade.

O Casal que Mora ao Lado, de Shari Lapena – 295 páginas.