Resenha do livro Os 13 Porquês

O livro Os 13 Porquês é a história da série 13 Reasons Why da Netflex, é sobre uma garota adolescente chamada Hannah Baker e começa depois de seu suicídio. A garota, ao decidir se suicidar, grava sete fitas, ou seja, 13 motivos que a levaram a tirar a própria vida. E cada um dos motivos leva a uma pessoa de sua convivência, a maioria também adolescente, e cada um irá descobrir o impacto do que fez ao ouvir a versão de Hannah sobre os fatos.

O livro foi escrito por Jay Asher e os leitores conhecem a história quando Clay Jensen recebe as fitas e começa a escutar e saber tudo o que vinha passando pela cabeça da Hannah e o que ela vinha sentindo nos últimos anos, quando se mudou para a cidade. E assim entender como tudo começou e porque teve aquele fim.

Hannah culpa estas pessoas por desistir da vida, no final ela tenta pedir ajuda, mas já era tarde demais. E sua narrativa mostra que ela também tem uma parte de culpa na história, não diz por que agiu de algumas maneiras em umas situações. Nestas, ela descreve os fatos, mas não os motivos.

Tudo começa com a mudança de cidade e a nova escola, onde é preciso fazer novos amigos. Hannah é personagem de boatos, sofre bullying, se decepciona com pessoas que confia, seus segredos e privacidade são roubados e muitos outros fatos, alguns que parecem corriqueiros isoladamente e outros muito sérios, mas que vão acontecendo um após o outro e a garota não consegue reverter a bola de neve que começa a crescer dentro dela. O personagem Clay ajuda os leitores a saber um pouco mais de Hannah, ao completar a história dela com seus pensamentos.

O livro também mostra um pouco dos sinais de uma pessoa que quer cometer suicídio e ninguém a sua volta teve uma percepção tão apurada, talvez porque isso está um pouco distante da maioria das pessoas e muitos não conseguem medir o impacto que estão causando com suas atitudes. Os 13 Porquês é uma leitura rápida e não foi tão pesada quanto a minha expectativa sobre ela. Você pode escolher ler o livro ou assistir a série. Eu escolhi o livro.

Os 13 Porquês, de Jay Asher – 255 páginas.