Resenha do livro: Minha Vida (Não Tão) Perfeita

O livro Minha Vida (Nã Tão) Perfeita, de Sophie Kinsella é uma história divertida, com enredo ágil e que promete distrair os leitores. É um chick-lit, ficção feminina voltada para as mulheres modernas e que buscam equilíbrio na vida pessoal e profissional, isso porque as histórias são construídas com estas características. E este livro não é diferente, pois a protagonista Cat Brenner, ou melhor, Katie é uma garota do interior que sonhava em morar em Londres, mas quando conseguiu, sua vida era mais difícil do que imaginava e ela ia postando fotos no Instagram mostrando uma realidade bem diferente.

Mesmo com tantas dificuldades, a garota tinha um bom emprego em uma agência de publicidade e acreditava que era só trabalhar e esperar o momento certo para mostrar seu potencial e começar a crescer. Sua chefe Demeter parecia ter uma vida perfeita, inteligente, linda, rica e com uma família completa, mas era um pouco estranha, atrapalhada e a equipe não gostava dela, mas era a pessoa que iria ajuda-la. Só que tudo vira um pesadelo quando Katie é demitida e não quer contar para seu pai, que não queria que ela fosse para Londres. Então Katie guardou esse segredo porque acreditava que logo iria conseguir outro emprego e não precisava contar a verdade a ele.

Quando foi visitar o pai, que morava em uma fazendo, ele e sua madrasta tiveram a grande ideia de transformá-la em um glamping e pediram sua ajuda, o que ela aceitou, mas colocou as regras que teriam que fazer conforme suas sugestões. O negócio prosperou e Katie voltou para a fazenda por um tempo e quando parecia que nada ia piorar, a ex-chefe Demeter e sua família chegaram no glamping para passar as férias.

Começa ali a vingança de Katie, só que ela começa a conhecer melhor esta mulher, suas forças e fraquezas e continua aprendendo com ela. No meio disso tudo, tem o Alex, que era um dos sócios da agência, mas não impediu Katie de se apaixonar por ele.

Tensão, dúvidas, cenas engraçadas, confusões, dramas, buscas, perdas, acertos, tudo isso e muito mais faz parte desta história que tem 400 páginas, mas proporciona uma leitura leve e prazerosa, fazendo com que o livro termine rapidinho. É um livro que cumpre o que promete, apenas diversão.

Minha Vida (Nã Tão) Perfeita, de Sophie Kinsella – 404 páginas.