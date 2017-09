Resenha do livro A Livraria Mágica de Paris

O livro A Livraria Mágica de Paris conta a história de Jean Perdu, um livreiro parisiense que sabe indicar livros conforme o estado de espírito de cada cliente, ele oferece oportunidade de amenizar sentimentos através da leitura para quem o procura em seu barco-livraria Farmácia Literária. Só que ele não conseguiu encontrar uma obra que pudesse dar conforto para si, um livro para ser seu remédio, então depois de 20 anos tentando ficar isolado do que o machucava, o protagonista decidiu agir em busca da esperança e de um recomeço.

A escritora Nina George cria uma história de amor, de perda e de descobertas. Com 50 anos, Jean Perdu sofre tanto que não consegue nem dizer o nome de sua amada que o abandonou há 20 anos. Ela partiu sem explicar o motivo. Depois deste período, uma vizinha encontra uma carta escrita por Manon, a mulher que despedaçou o coração de Perdu, então ele a lê e descobre toda a verdade. Com a dor renovada, Perdu vai viajar com seu barco-livraria, sem dinheiro, só com a roupa do corpo, seguindo para as terras de Manon. Seu vizinho Max, um escritor famoso ainda jovem que diz não conseguir escrever outro livro, vai com ele em busca de uma nova história.

Os dois, com idades para serem pai e filho, vivem várias aventuras pelo caminho, além de seguirem cada um com suas buscas. Também conhecem um cozinheiro italiano que segue viagem com a dupla e uma apaixonada por livros que encontra entre eles o que procura. A relação pessoal destes personagens é outro destaque do romance.

Quando chegam ao destino, Max considera o lugar perfeito e decide ficar para escrever seu novo livro. Perdu ainda não está preparado e segue mais um pouco na busca por si mesmo. Catherine, sua vizinha, está sempre presente em pensamentos e é para ela que ele escreve, conseguindo expressar em palavras um pouco do que sente. A viagem interior é longa e dolorosa, mas necessária para que uma nova etapa de sua vida se inicie. Perdu se redescobre, se permite experimentar sensações, perceber paisagens, desfrutar de conversas com estranhos, enfim, a aproveitar cada oportunidade que a vida oferece depois que ele as aceitou. Depois desta jornada, Perdu consegue se libertar e recomeçar a viver.

A Livraria Mágica de Paris, de Nina George – 300 páginas.