Resenha: O Amor nos Tempos do Ouro de Marina Carvalho

A mineira Marina Carvalho, em seu romance O Amor nos Tempos do Ouro, usa como cenário o Brasil na primeira metade do século XVIII, quando o ouro era muito explorado e enriquecia homens que tinham cada vez mais poder e também para manter a Coroa Portuguesa com seus benefícios sem fazer esforço nenhum.

Além disso, nesta época a exploração dos escravos era muito forte, estas pessoas viviam uma vida indigna e eram propriedades de senhores que também não davam valor nenhum para as mulheres. Diante desta realidade, a francesa Cécile chega ao Brasil, sozinha e desamparada, depois de perder toda a família em um acidente. Por ser ainda muito nova e não poder usufruir de sua herança, a personagem veio viver com a família de seu tio até poder ter seus direitos adquiridos.

Não bastasse a dor de Cécile em perder toda a família, ao chegar ao Brasil, terra tão estranha depois de viver em uma sociedade rica e com costumes e valores totalmente diferentes como a França, a garota descobre que foi prometida em casamento para um homem mais velho e muito rico, e apesar de sua indignação não conseguiu convencer o tio que não era isso que queria, pois só a herança interessava aos dois negociadores do casamento.

A autora realizou pesquisas para poder escrever esta obra e mostrar um pouco da realidade do Brasil na época. Como os escravos eram tratados, como as mulheres eram vistas e consideradas propriedade, a dificuldade de se chegar de uma cidade a outra ou até mesmo de um Estado a outro, entre muitos outros detalhes.

Tudo isso enriquece ainda mais a história de amor entre Cécile e Fernão, um homem que não tinha lugar definido na sociedade e até conhecer a francesa foi vivendo e fazendo trabalhos muitas vezes questionáveis para sobreviver e até conquistar sua liberdade financeira. Fernão foi contratado para levar Cécile da casa de seu tio no Rio de Janeiro até a casa de seu futuro esposo em Minas Gerais. O trajeto não seria fácil, mas entre todos os trabalhos realizados até então não via como uma missão complicada.

Muitas coisas acontecem no caminho de um Estado a outro e o amor nasce e cresce, só que é algo complicado tanto para um quanto para outro admitir a si mesmos. E para viver este amor, não será tão simples, os dois terão que enfrentar muitos desafios e mesmo assim nada será garantido.

A autora Marina Carvalho consegue tornar este romance interessante do início ao fim e criar personagens cativantes. É uma leitura fácil e rápida, apesar das injustiças cometidas naquela época em nome do ouro e poder, mas não serão encontradas somente flores nesta história, pois a narrativa acontece no auge da escravidão.

O Amor nos Tempos do Ouro, de Marina Carvalho – 328 páginas