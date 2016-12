Renovando as energias – como preparar seu lar para receber 2017

Olá querido leitor! Neste ultimo post do ano, venho trazer um assunto que tudo tem a ver com a época em que nos encontramos, 2016 foi um ano bastante maçante e cansativo para a maior parte das pessoas, a virada do ano é a promessa da renovação para muitos de nós, o ano que nos trará 365 novas oportunidades para crescermos nos desenvolvermos e que traz consigo a esperança de um cenário melhor, tanto em nossas vidas pessoais, quanto no quadro econômico e politico do país.

Já que esse clima de renovação está reinando em todos os corações, porque não começar esta pelo nosso lar, nossa morada? A casa é considerada uma extensão de nosso corpo, se você não a sente assim, então ela não representa um lar para você, e isso deve ser mudado o mais rápido possível. A residência deve estar pronta para nos acolher, para nos passar sensações de bem estar.

Para renovar as energias de nosso lar, vamos nos basear nas técnicas de Feng Shui, técnica de organização e harmonização ambiental milenar chinesa, muito usada por arquitetos, decoradores e personais organizers para uma perfeita adequação dos projetos ao estilo de vida do morador. Abaixo, algumas pequenas dicas que podem ser extremamente fáceis de se aplicar e que representam grandes mudanças na energia de seu lar.

1. O primeiro passo é você se renovar! Se a sua energia estiver pesada, mesmo que você faça um processo perfeito, a sua residência irá continuar com energias negativas, afinal, como já dissemos o seu lar nada mais é que uma extensão de você. Portanto, comece tomando um bom banho, se possível passe um creme ou loção com fragrância de lavanda ou limão, eles são conhecidos por trazer boas vibrações. Depois disso sente-se e pense em como foi seu 2016, o que lhe fez bem e o que você definitivamente quer deixar para trás. Escreva tudo em uma folha de papel e procure fixar os momentos bons em detrimento dos ruins, independente de sua religião, faça uma oração e peça iluminação e sabedoria para o próximo ano, para que tudo de ruim fique longe e os momentos bons se multipliquem.

2. Após você estar renovado, vamos iniciar a renovação de seu lar. A prosperidade e as boas energias são fruto de uma ótima organização, logo, seu primeiro passo será se livrar de todo o lixo e elementos desnecessários e que já não fazem mais sentido para você. Jogue fora o que não for útil para você e mais ninguém, doe o que ainda pode ser utilizado por pessoas menos favorecidas, e organize perfeitamente todos os seus armários e gavetas, passando também um pano com alguma substancia que possua um aroma agradável para você, para que a sensação de limpeza em seus objetos permaneça por mais tempo.

3. Após organizar armários e bancadas e retirar a poeira acumulada, comece a limpeza pesada de todos os ambientes, isso ajudará a trazer leveza para todo o seu lar.

4. Os últimos elementos a serem limpos e analisados são as aberturas de sua casa, a porta principal, sobretudo, deve estar perfeitamente limpa e desobstruída, para receber a todos e as suas boas energias imediatamente, porém, isto deve ser uma atitude praticada em todas as aberturas, a sua limpidez e desobstrução ainda garante que o ar que entra em sua residência é mais límpido, arejando imediatamente os ambientes.

5. Para o Feng Shui água é abundancia, portanto, manter próximo a porta de entrada objetos que contem com a presença de água como fontes ou aquários é uma ótima maneira de barrar energias negativas e atrais vibrações positivas e abundantes.

6. Manter flores, plantas ou qualquer tipo de folhagem em sua residência e principalmente próximas a sua porta de entrada, pode garantir a fluência de energia vital positiva, afinal, são decorações vivas e que trazem uma purificação incomparável ao ar que respiramos e que nos inspira.

7. Por ultimo, a prosperidade e as boas energias são questões pessoais, portanto, novamente, não adianta a sua casa estar preparada para receber as melhores vibrações se você estiver para baixo e pessimista. Uma vida positiva é uma questão de atitude, então, mantenha uma postura positiva perante a vida e os acontecimentos, isso lhe ajudará a manter a boa fluência durante todo o ano que se aproxima e os próximos também.

Essas foram as minhas dicas, mais básicas, baseadas no Feng Shui, para que você possa se preparar espiritual e fisicamente para a virada deste ano. Espero que possa tê-los iluminado a melhorar as suas perspectivas, para receber 2017 de braços abertos. Um ano novo iluminado para todos! E até a próxima coluna.