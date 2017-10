Rematrículas online começam na segunda-feira nas escolas estaduais

As 1.073 unidades escolares da Rede Pública Estadual iniciam nesta segunda-feira, 16, as rematrículas online para os alunos que já frequentam a escola. Até o dia 26 de outubro, os responsáveis podem confirmar as informações disponível no site e garantir a vaga no Ensino Fundamental e Médio e nos Centros de Educação Profissional (Cedup).

“A rematrícula é a intenção da vaga para o ano seguinte na unidade escolar. O cadastro que aparecerá na tela para conferência refere-se ao ano de 2017 e permite fazer a atualização das informações. A conferência e a validação dos pedidos de renovação serão feitas pela escola”, explica a diretora de Gestão da Rede Estadual, Marilene Pacheco. Para auxiliar pais e alunos no preenchimento esta disponível o Manual da Rematrícula para 2018.

A rede estadual de ensino oferece vagas para Ensino Fundamental Anos Iniciais e Anos Finais, Ensino Médio e educação profissionalizante. No Ensino Médio, é possível escolher entre: Regular, Inovador (ProEMI), em Tempo Integral (EMITI), Integrado a Educação Profissional (EMIEP) ou Magistério.

O Ensino Médio Regular (formação geral) contempla as quatro áreas do conhecimento, trabalhando, principalmente, com as disciplinas da Base Nacional Comum Curricular.

O Ensino Médio Inovador (ProEMI) conta com jornada escolar ampliada, reorganização curricular e integração entre educação e as dimensões do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura.

Ensino Médio em Tempo Integral (EMITI): Também trabalha com jornada ampliada e valoriza o aprendizado de conteúdos tradicionais, mas também desenvolve competências essenciais para a vida profissional e pessoal de professores e estudantes.

Ensino Médio Integrado à Educação Profissional (EMIEP) contempla as áreas do conhecimento científico e formação tecnológica, aliando a teoria e a prática. Dessa forma, os jovens estarão habilitados nas diversas atividades do setor produtivo.

Já o Magistério habilita o professor para lecionar na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

A SED oferece ainda a Educação Profissional, que trabalha com cursos profissionalizantes concomitantes (ao mesmo tempo em que se cursa ensino médio) e subsequentes (após conclusão do ensino médio). Os 18 Cedups oferecem vagas para diferentes cursos.

Edinéia Rauta