Região Sul terá oportunidade de reviver a saudosa danceteria Sarabanda

“Rivivere la Sarabanda” será realizado no dia 15 de abril.

Quem não passou num domingo à noite pela famosa Sarabanda Som, uma das principais danceterias da região sul do Estado nas décadas de 1980 e 1990? Pois para relembrar a saudosa Sarabanda Som, que movimentou Nova Veneza entre 1983 a 1993, será realizado no dia 15 de abril, véspera da Páscoa, um grande evento no Petrus Centro de Evento.

A “Rivivere la Sarabanda” receberá “discotecários” da época, DJ’s atuais e show com a Banda Nosso Tempo que vai rememorar as famosas músicas do tempo da Sarabanda. A neoveneziana Carla Ronconi Gamba era frequentadora assídua da danceteria. Hoje, casada e com dois filhos jovens, ela diz estar feliz com evento, e já confirmou presença. “Foi na Sarabanda que conheci o meu esposo Eduardo Gamba”, comenta.

Para um dos organizadores do evento, Nicola Gava, tirando as tradicionais festas de Nova Veneza, o Rivivere la Sarabanda será o evento do ano da capital mundial da Polenta. “Temos muitos jovens de hoje que na época eram crianças e frequentaram os carnavais infantis da Sarabanda. Na verdade, a Sarabanda foi grande propulsara em trazer pessoas de fora do município no contexto de diversão, já divulgando a cidade que atualmente é referência turística”, explica Gava.

Além de som mecânico como todas as discotecas, a Sarabanda foi palco de grandes eventos com músicas ao vivo com bandas da região como Matusa, Moinhos de Vento, Os Líderes, Scorpions entre outras. Até mesmo a banda nacional Rádio Táxi fez show na famosa danceteria de Nova Veneza.

João Manoel Neto / Foto: Arquivo Nicola Gava