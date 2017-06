Rede de Vizinhos: moradores recebem placas de identificação do programa

Objetos deverão ser instalados nas casas para identificação dos participantes da ação.

A iniciativa de criar uma rede organizada entre comunidade e Polícia Militar, reunindo pessoas de uma determinada localidade no chamado projeto “Rede de Vizinhos” já está sendo colocada em prática no distrito de São Bento Baixo, em Nova Veneza. Nesta segunda-feira, 19, as 41 primeiras residências participantes receberam suas respectivas placas identificadoras.

Implantado pela Polícia Militar em Santa Catarina, o projeto visa coibir a criminalidade e, consequentemente, diminuir o número de roubos e furtos na região. “Temos exemplos de outros locais, onde já constatou-se a redução destes índices em até 30%. Para este início em Nova Veneza, 41 casas já começarem participando é um número bem expressivo e significativo para o sucesso da ação”, argumenta o coordenador do projeto e cabo da PM, Juliano Severo de Freitas.

O comandante da Polícia Militar em Nova Veneza, sargento Andrey Cláudio Teixeira, explica que a “Rede de Vizinhos” consiste na união de pessoas que criam um grupo de Whatsapp, gerido pela PM e por um integrante da comunidade, com intuito de se inteirar sobre as situações de segurança do local. “Além disso, as placas são padronizadas e servem para aumentar a ostensividade. Isso porque uma pessoa que chegue para furtar ou roubar, se ver a placa, vai se sentir inibida a praticar o crime”, explica.

A partir de agora, com os primeiros cadastros, os policiais irão criar o grupo e começar a incluir as pessoas. “É importante ressaltar que, para participar, a pessoa tem que ser idônea, sem passagens pela polícia, para garantir que as informações não sejam utilizadas indevidamente”, completa o comandante.

O presidente da Associação de Moradores de São Bento Baixo, Ricardo Locks, ressalta que esta solicitação era um anseio antigo da comunidade. “Tínhamos o Distrito como um lugar pacato, entretanto de alguns meses a onda de violência aumentou. Por isso, fomos buscar essa solução junto com a Polícia Militar. Realizaremos reuniões mensais, com orientação da PM e um bate-papo sobre ações realizadas pelos moradores no mês anterior, para que possamos melhorar cada vez mais esse projeto e aumentar o combate à criminalidade”, afirma.

Como representantes das comunidades ficaram: Ricardo Locks para o São Bento Baixo; Vianei Maravai para o Jardim Florença; e Célio Amboni para o Cedro Médio. “Qualquer contato nas comunidades devem ser feitos com essas pessoas, assim como o preenchimento das fichas de cadastro de interessados em participar do programa. Depois de avaliação e certificação da PM, o cidadão será incluído no grupo e receberá a placa na reunião seguinte que participar”, finaliza o cabo Severo.

Francine Ferreira / Fotos: Willians Biehl