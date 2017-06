Rede hoteleira lotada para a 13ª Festa da Gastronomia Típica Italiana

Procura por hospedagem para a festa movimenta também o setor hoteleiro da região.

A tarantela, a tradição e a gastronomia começam a tomar conta de Nova Veneza para 13ª Festa da Gastronomia Típica Italiana que irá acontece de 16 a 18 de junho, em Nova Veneza. Nos dias 15 e 16 de junho, acontecem pré-eventos. A estimativa é receber cerca de 100 mil visitantes vindos de todas as regiões do Brasil para o tão aguardado Carnevale di Venezia e provar um verdadeiro banquete com massas, polenta, galinha, fortaia e vinho.

A cidade conta com cerca de 300 leitos divididos entre hotéis e pousadas. Com uma demanda expressiva, Nova Veneza busca a rede hoteleira da região como Criciúma, Forquilhinha, Siderópolis, Urussanga e outras cidades, movimentando a economia do setor hoteleiro.

“Temos uma procura intensa nos hotéis para a Festa da Gastronomia, as pessoas reservam com antecedência, temos grupos que reservam de um ano para o outro. O aumento do turismo é devido a um conjunto entre a iniciativa pública e privada”, ressaltou a presidente da ANET (Associação Neoveneziana de Turismo), Larissa Bortolotto.

A ANET foi fundada em 2014 e conta com 19 associados entre restaurantes, bares e hotéis. Segundo Larissa, o Poder Público é responsável por manter a cidade limpa, organizada e valorizar a cultura, já a iniciativa privada é responsável por melhorar o atendimento dos estabelecimentos e criar inciativas possibilitando o crescimento do turismo.

De acordo com a presidente do Sindicado de Hotéis de Criciúma e Região, Mara Regina do Amaral, há um crescimento na economia da região. “Com a Festa da Gastronomia há um incremento considerável em toda economia da região, não só hotelaria, mas o turista procura comércio, restaurantes e afins. São feitas reservas com antecedência, pois o turista de lazer faz uma programação, geralmente são grupos organizados da melhor idade ou casais acima de 40 anos. Nova Veneza está em um nível mais elevado em nossa região, mostra uma organização na gastronomia e no turismo”, ressaltou.

Mara, que também é gerente do Delupo Apart Hotel de Criciúma destacou que durante a Festa da Gastronomia há um aumento de 90% na procura por hospedagem no hotel.“Temos bastante procura para esta época, há um aumento na procura por nosso hotel devido a Festa da Gastronomia. Temos 47 apartamentos que inclusive podem ser triplos e geralmente ficamos com 90% da ocupação”.

Na cidade vizinha Forquilhinha não é diferente, o Hotel Oma Zita também lota durante as festividades do município vizinho. “Todos os anos temos procura para a Festa da Gastronomia, inclusive os apartamentos são reservados com um ano de antecedência. Movimenta muito o hotel e estamos construindo mais 20 unidades para podermos atender a demanda”, afirmou.

Devem passar pela Festa da Gastronomia cerca de 100 mil visitantes e as reservas são realizadas com um ano de antecedência, movimentando o setor hoteleiro da região. O público alvo são famílias, casais, terceira idade e excursões. “Tem muitas procuras como excursões e agências de turismo que são clientes de primeira vez, outras são excursões tradicionais que vem todos os anos. Existem muitos casais procurando a festa e todos vêm pelo Carnevale di Venezia. Estão na expectativa de ver um grande evento e provar a gastronomia típica da cidade”, destacou a proprietária da operadora de turismo receptivo Roteiros do Sul, Franciele Mazzorana Zuchinali Ghellere.

Segundo Franciele, novos condutores de turismos estão sendo selecionados, os requisitos básicos é conhecer a cidade, a história e ter disponibilidade para acompanhar os grupos de turistas.

Hospedagem familiar

Para suprir a demanda por hospedagem um dos diferencias em Nova Veneza é a hospedagem familiar, são moradores que abrem as casas para hospedar os turistas. São oferecidos quarto, banho e café da manhã, em média é cobrado o valor de R$ 100 por pessoa.

“Nova Veneza já está nos preparativos para a Festa da Gastronomia, desde janeiro já estamos com todos os leitos reservados nos hotéis e pousados, mas os neoveneziano estão abrindo suas casas para hospedar os turistas, é uma forma diferente de hospedagem. Algumas famílias já vieram e estão retornando para ficar nas mesmas casas”, salientou a secretária de Cultura, Esporte e Turismo, Susan Bortoluzzi Brogni.

A moradora Marlene Bressan irá hospedar turistas pelo quarto ano em sua casa, ela já hospedou turistas de Santa Maria, Maranhão, Florianópolis, Porto Alegre e Rio de Janeiro. “Geralmente hospedo duas pessoas, já fazem quatro anos que hospedo pessoas em minha casa. Como a demanda é grande, as pessoas não encontram vagas nos hotéis e procuram a hospedagem familiar. É uma experiência legal, no primeiro ano hospedei três estudantes de turismo do Rio de janeiro e até hoje trocamos mensagens. É uma troca de experiências e principalmente fazemos amizades”, apontou.

Festa da Gastronomia e Carnevale di Venezia

A Festa da Gastronomia Típica Italiana irá acontece nos dias 14 a 18 de junho com um espetáculo cultural e gastronômico. Segunda secretária de Cultura, Esporte e Turismo, a festa terá novidades neste ano. “Nossa grande atração, além da gastronomia típica italiana, é o Carnevale di Venezia.

Estamos recebendo um título do cônsul que nomeia o Carnevale di Venezia como o mais original fora da Itália. Neste ano teremos carros alegóricos e abre alas com as rainhas. Terão arquibancadas e grades de isolamento para uma melhor organização. Uma das novidades da festa será a Vila Gastronômica, onde a gastronomia típica terá um espaço especial”, ressaltou Susan.

Cristiane Freitas