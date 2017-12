Recital por alunos do instituto musical Sole Mio encanta público em Nova Veneza

Evento aconteceu nesse sábado, 2, no Teatro Municipal.

O teatro do Palazzo delle Acque, Aquilino Luiz Cirimbelli, recebeu na tarde do último sábado, a primeira edição do recital de alunos do instituto musical Sole Mio.

Dividido em duas partes, o evento teve primeiro a apresentação de formatura do grupo de flautas doce do programa “Sopro Novo” da Yamaha, que contou com a participação da professora Hilda Natume, representante do Programa Sopro Novo.

O programa foi iniciado no município em 2016. Idealizado no Brasil pela flautista e professora Cristal Veloso, tem por objetivo à formação de professores que desejam levar por meio da flauta doce, à musicalização para sala de aula.

Seis professores foram certificados pela fundação Sopro Novo: Andressa Manfioleti Vitali, Carolina Duminelli Frigo, Jônata Waterkemper, Lislaine Custódio, Maria Ivonete de Souza Pacheco e Simone Freitas Pazetto.

A segunda parte do evento foi a apresentação dos alunos particulares e da ação sociocultural do instituto musical Sole Mio, o projeto “Sol Que Mi Flautava”.

“Todo esforço realizado pela educação musical tem proporcionado o aprendizado de muitas crianças, jovens e adultos, que neste recital, foi possível apresentar ao público um pouco dos talentos revelados por este trabalho,” comentou o fundador e professor do instituto Sole Mio, Jônata Waterkemper.

Se formaram no projeto “Sol Que Mi Flautava” os alunos: Hérica Spillere, Isabella Alves Pereira, Lucas Trombim Frassetto, Maria Eduarda Vitali, Renan de Oliveira e Luis Eduardo Gonçalves Mathias Pereira, que cumpriram com as propostas do projeto no período de dezembro de 2016 a dezembro de 2017.

Sol Que Mi Flautava

É um projeto filantrópico do instituto musical Sole Mio, idealizado por Jônata Waterkemper e, desenvolvido através do ensino gratuito de flauta doce para o público infanto-juvenil de escolas municipais de Nova Veneza.

Em 2015 o projeto teve início na localidade de São Bento Alto, em 2016 foi a vez do distrito de Caravaggio e em 2017 o Bairro Bortolotto.

Willians Biehl