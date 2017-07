O recado está dado e entenda quem quiser ou tiver capacidade para isso

ANEDOTÁRIO POLÍTICO

“NHONHO”

Para o irreverente José Simão, Rodrigo Maia se parece com o “Nhonho”, filho do Seu Barriga, do seriado Chaves. Nós temos por aqui também o “Nhonho” que gosta da política, mas este é nosso amigo e filho do Celso Ribeiro.

“FORA MAIA”

Simão também já se adiantou e diz: “Fora Maia”.

LI, GOSTEI E COMENTEI

“Não basta conquistar a sabedoria, é preciso usá-la”. (Cícero)

*Realmente nos deparamos com pessoas inteligentes, mas que não conseguem agir e desenvolver suas idéias, e isso é frustrante.

DA HORA

_Se o tempo ajudar estarei amanhã com o empresário Noio Damiani num evento da Fiesc em Florianópolis. Ele que vai pilotando seu helicóptero. Ver nosso litoral de cima vai ser uma bela experiência.

_O carnaval de Veneza e a Oktoberfest foram às escolhidas pelo Estado para divulgarem o turismo de Santa Catarina em Brasília.

_O Grupo Folclórico ítalo-brasileiro está se preparando para mais um festival de dança de Joinville, um dos maiores do mundo e que já foi campeão na sua categoria.

_As férias escolares vêm em boa hora, pois a professorada já está pedindo água.

_A jovem Doda Spillere, irmã da Patrícia Spillere, e que mora na Itália foi contemplada com um Jeep Renegade num sorteio de um fundo de investimento do Bradesco. Quando estivemos na Itália em 2010 jantamos na sua casa em Peschiera Del Garda. Gostei de saber deste prêmio pois ela merece.

_Por falar em Patrícia Spillere, ela me disse que o seu esposo Benício está adorando a experiência no Tigre. Valeu.

_Eu conversei nesta semana em Forquilhinha com o empresário Walmir Rampinelli, do Arroz Rampinelli e presidente da Coopera, e com o Advogado Robson Minotto. Sempre é um bom papo.

_A Médica cubana Ada Irkis Columbie que trabalha em nosso município, recebeu seu filho de 14 anos que também veio morar aqui. Bienvenido.

_O belo visual da cúpula do Santuário de Caravaggio do alto do Hotel Dolomiti é deslumbrante e certamente encanta quem se hospeda no local.

_É impressionante como a neve fascina as pessoas. Eu quando vi neve pela primeira vez foi na nossa serra e foi há quase 30 anos. Subir a serra para ver a neve como muita gente faz, pode ser uma aventura muito perigosa.

_Na época acumulou neve na região serrana e até em outras regiões do Estado. Subimos de Fusca do Nereu Pasetto com muita blusa e um garrafão de vinho. Nunca passei tanto frio.

_Recentemente vi muita neve no Chile na viagem da Pan & Vin. Saindo de Santiago o piloto faz vôo panorâmico na cordilheira dos andes coberta de neve.É um belo espetáculo.

_Eu já gostei mais do friozinho mas hoje penso mais em quem não tem agasalho e nos animais de rua. É triste porque o frio dói. Outro fator é que com o passar dos anos acho que sofremos mais com o frio.

_Alguns casamentos de amigos da coluna parecem que não vão entrar 2018. Faz parte…

_O trabalho da Epagri na produção de queijo serrano levou o primeiro lugar num concurso de boas práticas da agricultura familiar, no Chile. A empresa contou a experiência na capacitação e organização dos produtores. O queijo faz parte da tradição, alimentação e renda das famílias da região serrana e no passado teve a comercialização no Estado regulamentada por lei.

_Sou fã de queijo e hoje temos acesso a produtos de vários países, mas o nosso queijo serrano bom não deve em nada para qualquer um do mundo, inclusive os mais famosos.

_Eu conversei com o Sr. Tarcísio Gava que se recupera bem de cirurgia cardíaca feita há um mês. Quem também vai fazer cirurgia cardíaca será Jairo Frassetto. Boa sorte.

_A AENOVE que tem nova diretoria presidida pelo jovem Guilherme Nuernberg Minatto está programando uma palestra com o empresário Cide Damiani.

_Hoje teremos a feijoada beneficente da Apae no Petrus com o preço de R$ 25,00. Participe.

_A Família Isauro Kirchner patrocina este evento beneficente para a Apae há vários anos. Belo exemplo.

_Imperdível a palestra no dia 21/08 (segunda-feira) com o brilhante Nilson Olivo com o tema: “Administração com responsabilidade social.” O evento será beneficente em prol da Apae e organizado pela Confraria Pan & Vin.

_Uma vez por aqui bebíamos nos bares ou lanchonetes o café “pingadinho” ou a média servida em copos. Hoje temos em nossos estabelecimentos todos os tipos de café, inclusive tem o expresso com espuma de leite, conhecido na Itália como “machiatto”.

_”Pane Italiano” é a marca dos produtos feitos artesanalmente pelo italiano Ismaele Buonaugurio. Confira seus pães italianos. Fone: (48)99657-3219.

_ O evento “Minestra com Vinhos do Mundo” reuniu um grupo eclético que degustou vinhos de 18 países. O pessoal já pediu “bis”.

NA POLÍTICA

_É bem provável que para as próximas eleições municipais ainda haverá reeleição.

_Eu conversei com o prefeito Rogério Frigo e o vice-prefeito Zé Spillere ontem na prefeitura. Frigo disse que as intendências de Caravaggio e São Bento Baixo já contam uma retroescavadeira cada uma, e também contarão em breve com um caminhão definitivo.

_Sobre a obra da ciclovia, Frigo disse que a empresa Compactar ainda tem R$ 45 mil para receber e terá que concluí-la e melhorá-la.

_A indústria de tornozeleira eletrônica está crescendo no Brasil. Há pedidos de 120 mil unidades para os próximos anos. Com tanta gente para ser presa…

_A situação do presidente do PMDB, vereador Dado Ghislandi, está difícil pois está no meio de tiroteio de grosso calibre entre o grupo que comanda o PMDB há muitos anos e o do ex-vereador Vanderlei Spillere.

_Dado Ghislandi me disse que a reunião do dia 30 não será em São Bento Baixo. O local deverá ser campo “neutro”.

_O velho PMDB de guerra já enfrentou muitas broncas mas igual a esta nunca vi.

_Pergunta que não quer calar. Vanderlei Spillere vai ser mesmo expulso, sair ou permanecer?

_Falei com Vanderlei Spillere sobre sua possível expulsão e ele afirmou que vai aguardar o processo. “Quem quer me expulsar não tem moral para isso”, afirmou.

_Dos vereadores mirins eleitos, um deles é o filho do vereador e presidente Eloir Biro Biro Minatto e outro é neto do atual vereador Vire Amboni.

_O PDT local está esperando a hora certa para cobrar acertos pré-eleitorais com o PSDB e PSD. O ano que vem haverá eleições estaduais.

_Por falar em PDT, a verba do Deputado Estadual Rodrigo Minotto para as nossas entidades culturais voltaram a ser comentadas. No mandato passado não deu certo mas parece que agora vem.

_O que vem acontecendo no Bairro Baixada, em Caravaggio, com protestos de moradores por causa da obra da “ciclovia” é um belo recado da população para o Poder Público.

_O povo está mudando, está mais crítico. Foi-se o tempo em que a prefeitura fazia obras bem feitas ou não, que precisava ou não e a população engolia passivamente.

_O recado está dado e entenda quem quiser ou tiver capacidade para isso. O Poder Público tem que estar mais próximo do povo e saber mais de seus anseios.

_A possível ida de Vanderlei Spillere para o ninho tucano como está sendo encarada pelo vice-prefeito Zé Spillere que é do PSD e tem seu reduto eleitoral em Caravaggio?

_ O mesmo pode-se dizer do ex-vice-prefeito Marco Spillere que alimenta seu projeto de ser o prefeito de Nova Veneza.

_Fala-se também no PR para abrigar o ex-vereador peemedebista Vanderlei Spillere e seu grupo.

_Na próxima semana, a sessão da Câmara de Vereadores será em São Bento Baixo, é a primeira sessão itinerante deste ano.

_O vereador Dalto Bortolotto afirmou que as dez câmeras de vigilância serão instaladas em breve no município e foram solicitadas mais cinco.

_A suplente Bete Bortolotto (PP), poderá assumir uma cadeira na Câmara de Vereadores por um mês.

_As estatísticas não conseguem explicar: enquanto 47% dos brasileiros têm vergonha do Brasil devido à corrupção, segundo pesquisa do Datafolha, uma consulta popular do mesmo instituto revela que o ex-presidente Lula é o primeiro colocado entre os candidatos à Presidência da República. Logo o Lula, apontado como o chefe da roubalheira toda. Mais do que nunca cabe o verso daquela canção: “Que país é esse?”