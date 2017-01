Reaproveitando O Look Do Reveillon

Olá pessoal. Hoje o post vale para Elas e para Eles também. Sabe aquela peça de roupa Branca que você comprou especialmente para o Reveillon e, como em todos os outros anos, vai deixar esquecida no canto do armário justamente por que ela fica marcada como o “Look da Virada” ? Hoje vim mostrar que é possível reaproveitar essa peça no dia a dia e fazer com que ela se pague ($). Por que cá entre nós, não dá para comprar uma peça e usá-la apenas uma vez. Não é mesmo?!

O segredo é apostar em uma terceira peça, como um colete por exemplo. Ou nos acessórios, que são ótimos aliados nessa hora e também contam como terceira peça. Misturar com jeans ou jogar uma blusa amarrada na cintura vai deixar o look total branco mais despojado, pra você andar mais confortável no dia a dia. Colocar uma cor, seja na bolsa, no sapato ou nos acessórios vai tirar a monotonia do look.

PARA ELAS

PARA ELES

Se você gostou e quer ler mais sobre moda e street style, visite meu blog

Por hoje é isso. Beijinhos e até mais!