Na tarde desse sábado, foi realizada a 3ª etapa do Municipal de Enduro F.I.M de Nova Veneza. Nessa etapa a organização ficou de responsabilidade da equipe Galera da Trilha, e foi muito bem realizado. Mais de 50 pilotos duelaram na briga pela vitória, e com uma pista bem projetada, a disputa ganhou ainda mais emoção. Na categoria OVER A, Aquiles Zanoni ficou em primeiro. Já na categoria NACIONAL B, Juliano Zanoni ficou com a vitória. Na categoria NACIONAL A, o meu amigo piloto Leonardo Lopes Coral foi o mais rápido, e venceu. E na categoria mais rápida, a ESPECIAL, Ladson Locatelli, o famoso Nico, andou no limite para conquistar o primeiro lugar, desbancando o líder do campeonato, o excelente piloto Thiago Destro. E na categoria STREET, Edersom Scarpari ficou com a vitória. Laercio Urbano venceu na categoria OVER B.

Durante o evento, foi sorteado um kit preparação pela Cará Moto Racing, Edenisom Alessio, o “Mitcho” foi o ganhador do ótimo brinde.

A próxima etapa será no dia 29 desse mês, com a organização da Equipe Papa Trilhas.

Abaixo você pode conferir algumas fotos do evento





































Os integrantes do Moto Grupo Veneza estiveram reunidos com o prefeito Rogério Frigo e os diretores municipal de esportes e da Juventude, Heriton Sandrini e Guilherme Gava para buscar apoio para a 4ª edição do Moto Veneza que acontecerá no dia 23 de setembro, na Praça da Chaminé, na área central da cidade. O evento visa reunir motociclistas de todo o Brasil priorizando a interação, exibição, divulgação da cidade e ainda conciliar com a finalidade filantrópica visando angariar recursos para a APAE de Nova Veneza.



































CURTAS….

O Caravaggio está disputando em São Paulo o torneio Sulamericano de futebol de campo, categorias de base. Na segunda terá coluna e falaremos bastante sobre esse torneio.