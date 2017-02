“Quanto maiores são as dificuldades a vencer, maior será a satisfação.” Cícero

Carnaval chegando! Vamos aproveitar com responsabilidade a festa mais popular do Brasil!

E por falar em Carnaval…Floripa, Laguna e Morro dos Conventos são os três principais destinos dos foliões de Nova Veneza.

O jovem Gabriel da Conceição é o mais novo jornalista da cidade…PARABÉNS!

MATRÍCULAS ABERTAS!!! Curte teatro? Garanta já sua vaga! Iniciação ao Teatro: 2°feira das 19h às 21h e sábado das 13h30 às 15h30. Local: Casa da Cultura, na Praça Nereu Ramos, em Criciúma. Fone: 3430-0222 (atendimento das 13h30 às 17h30)

FAZER O BEM AOS OUTROS É FAZER O BEM A NÓS MESMOS! VAMOS AJUDAR? A Associação Beneficente Nossa Casa é uma entidade sem fins lucrativos que acolhe crianças e adolescentes em risco social de Criciúma e região. Doações de alimentos, produtos de higiene e limpeza podem ser entregues na instituição de segunda a sexta, das 08 às 18 horas, e aos sábados de manhã. A Nossa Casa está localizada na Rua Vereador Matias Ricardo Paz, 420 – Jardim Maristela, Criciúma/SC. Maiores informações através do telefone 48 3443 6859.

A quem possa interessar…as inscrições para a Bolsa Auxílio aos estudantes de cursos técnico e superior, residentes em Nova Veneza, iniciam dia 03 de março e vão até o dia 17 do mesmo mês.

Li no Twitter: “Não gosto muito de calor e nem de frio. 0º grau pra mim tá perfeito.”

A equipe Pulsare Fitness participou no último sábado (18), no Balneário Rincão, da Batalha Fitness de Verão, competindo com outras 14 equipes e ficando em 2°lugar. Parabéns à equipe!

Parabéns super especial para os aniversariantes da semana >> Jadson Gava Ghisleri, Elisabete Teresa Bortolotto, Alice Sachet Coral e Tanise Daminelli.

Beijos para quem é de beijo, abraços para quem é de abraço!