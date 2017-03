Há quem ache que antes da rua coberta, nosso município tem carências mais importantes.

ANEDOTÁRIO POLÍTICO

SANTO DE FORA – Há décadas uma figura conhecida num município vizinho teve uma boa votação longe de onde morava. Ao ser questionado por um amigo ele foi sincero: “ fui bem votado porque eles não me conhecem…” Ah se tivesse a internet…

* Histórias baseadas em fatos reais da política de Nova Veneza

DA HORA

_O Grupo Musical Eco di Venezia agora nesta fase terá somente 8 integrantes, todos masculinos.

_Há um novo horário de ônibus de Criciúma às 21:05 via São Bento Baixo até a rodoviária de Nova Veneza.

_Todos os dias aparecem mais um cachorro que é abandonado por aqui. Onde isso vai parar?

_Neste sábado teremos a feijoada dos “Fofurras” no sítio do Isauro promovido pelo figurão Galeno Crevanzi. A festa promete.

_Eventos de Food Truck tem a simpatia da grande parte da população e querem mais.

_No local onde foi construído um “galpão” ao lado de uma atração religiosa de nosso município havia além de um pequeno lago também várias árvores que foram cortadas.

_Recentemente conversei com a Jornalista Dayana Bonotto Rampinelli que há vários anos vive nos Estados Unidos onde foi estudar o idioma e trabalhar mas encontrou por lá um Árabe e agora só volta para rever familiares e amigos. Este tempo nos Estados Unidos lhe fez muito bem.

_Quando Dayana estudava no Colégio de São Bento Baixo e eu lecionava Língua Portuguesa, seus bons textos me chamaram a atenção e na época sugeri a ela que buscasse alguma profissão na qual exigiria um talento como o seu. Ela que também adora ler, decidiu fazer o curso de Jornalismo na Unisul. Este fato marcou e nos fez amigos.

_Um amigo da coluna fez uma análise até bem humorada do momento depois de mudanças no grupo empresarial. “Nas diferenças com os primos a gente se cuidava mais, já com os irmãos não se pode dizer a mesma coisa…”

_Chama a atenção, a evolução do Restaurante Bodega do Zeca, dos irmãos Bongiolo que tem como Chef o talentoso Fernando Bongiolo. Desde que abriu há menos de 10 anos ampliou duas vezes. O local está bem aconchegante e oferecendo cardápio diversificado e de alto nível. Quando vou na “Bodega” começo com o prato de polentinha brustolada na frigideira com queijo bem curado, torresminho e salaminho da colônia seco.

_A nossa “rede” hoteleira que conta com três hotéis em breve vai aumentar para quatro com a inauguração do “Dolomiti”, em Caravaggio.

_A operação da “PF” sobre as carnes, aquece a venda de carne in natura nos açougues mas resta saber se este açougueiro dá para confiar.

_Parece que tudo neste País tem falcatrua ou em algum dia ainda vai ter.

_Todos os setores neste País se foram investigados, pouco coisa não deve ter corrupção ou falcatruas.

_Infelizmente isso está tão contaminado que se ouve até de crianças sobre vender voto ou tentar levar vantagem fazendo trambique.

_Num domingo destes de grande movimentação na praça há quem se empolgou e colocou cadeiras no coreto. O fato não repercutiu bem e a prefeitura tomou providências.

_Uma comerciante turística disse que está atendendo muita gente de Florianópolis no seu estabelecimento. Disse ela: “O pessoal da capital descobriu Nova Veneza.”

_Vi um amigo das antigas nesta semana com um grande envelope de exame médico embaixo do braço. Ele que não perde a piada foi zoado pelos amigos que o encontraram. “Agora nesta idade é assim mesmo…” Faz parte mas deve ser exame de rotina nada de mais.

NA POLÍTICA

_Foi apresentado oficialmente pela prefeitura o belo projeto da rua coberta. Os arquitetos José Luiz Ronconi e Rita Ronconi foram os autores do projeto. O investimento será de R$ 750 mil e vai repercutir muito em termos turísticos para a cidade.

_O prefeito Rogério Frigo e o vice Zé Spillere estiveram no Deinfra reivindicando nova licitação do trevo na entrada do parque industrial de Caravaggio. A obra está estimada em R$ 550 mil.

_O grupo do PMDB que apoiou Rogério Frigo se reuniu várias vezes e o PMDB do vereador Dado Ghislandi ainda não se reuniu depois das eleições.

_A expectativa da reabertura do Hospital São Marcos é para dia 03 abril que estará sob “nova direção”. Estamos aguardando ansiosamente.

_Há quem ache que antes da rua coberta, nosso município tem carências mais importantes. São opiniões e devem ser respeitadas.

_O movimento “Revolta da Polenta” está buscando assinaturas em todo o município para suas reivindicações.

Nesta semana fui visitar a Escola Sossego da Mamãe e assisti um aula de Língua Inglesa ministrada pela Professora Bea. Fui muito bem recebido por todos na escola.