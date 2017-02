O que muitas vezes não entendemos!

Talvez a vida,

Seja uma sucessão de perguntas,

Que se multiplicam a cada dia,

A cada escolha!

A cada movimento realizado no mundo!

Talvez a vida,

Seja uma busca incessante,

Por respostas,

Que as vezes aparecem,

Em pequenos poemas,

Ou livros de mais de mil páginas!

Talvez a vida,

Seja tropeçar dia a dia!

Viver as agonias!

E as lágrimas que o mundo traz!

Frente a razão!

A emoção,

Do que não nos é entendido!

Talvez a vida,

Seja descobrir,

Que mesmo buscando sempre,

Talvez partiremos sem entender,

O que de fato é a vida!