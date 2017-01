O que escrevi e não entreguei!

Entre os segredos do ano que se passou!

Guardei você em minha mente!

Em segredo!

Nas poesias que escrevi!

Entre todos versos que lhe dediquei,

Dedico-lhe também o sentimento!

De carinho e emoção!

Pela razão não caber por aqui!

E entre os segredos!

As palavras não ditas!

Vejo no seu olhar,

Um brilho peculiar!

Um breve convite,

Para ficarmos sós!

Perdidos no olhar um do outro!

E entre o não dito!

O guardado com o papel!

Na louca imaginação,

Perco-me na razão,

De guardá-la um pouco mais!

E entre meus versos,

O reverso,

Vives dentro da poesia!

A inspiração,

Em cada momento de desrazão!