Quatro representantes de Nova Veneza sobem ao pódio no Circuito Trilhas de Verão

Evento aconteceu no último sábado, 18, em Balneário Gaivota.

O maratonista de Nova Veneza, Geraldo da Luz, ficou em primeiro lugar no Circuito Trilhas de Verão – 3ª Etapa – Praia Lagoa Cortada, realizada no sábado, 18, no Balneário Gaivota, no extremo sul do Estado. Ele competiu na categoria de 35 a 40 anos. No geral, ele ficou em 9º lugar, prejudicado pela falta de sinalização da prova de 12 quilômetros.

“Estava muito bem. Até o quilômetro 9 eu estava liderando, mas acabei me perdendo pela má sinalização”, lamenta. Cerca de 300 competidores de Santa Catarina e Rio Grande do Sul participaram da corrida que envolvia atletas de 25 a 60 anos

Essa é a terceira competição que Geraldo da Luz disputa neste ano. A próxima deverá acontecer no Parque da Tractebel, ou na Lagoa de Garopaba. Ele compete pela Academia Esporte e Saúde, de Forquilhinha. Mas os patrocínios são de Nova Veneza: Veneza Multimarcas, Mundo das Cores Tintas, Código da Moda, Lanchonete Bom Gosto, Vereador Aroldo Frigo Junior, Companhia da Saúde, Casa do Chico e Grupo Ghellere.

Para 2017, o principal desafio será no último dia do ano, quando ele vai realizar o sonho de disputar a Corrida de São Silvestre, em São Paulo. “Ano passado não consegui ir porque me lesionei, mas esse ano vai dar certo. Estamos treinando todos os dias com o professor Claudinei Ribeiro. Por semana corremos de 70 a 80 quilômetros para essa preparação”, explica.

Outra meta para o ano é conseguir uma bolsa atleta, que viabilizaria a possibilidade de cursar a faculdade de Educação Física. “Estamos tentando. Daqui a pouco vai dar certo”, torce.

Na mesma competição três representantes da Polícia Militar de Nova Veneza participaram. Cabo M. Sousa ficou em 4º lugar na categoria de 35 a 40 anos. Aluno sargento Lima Vieira chegou em 3º lugar na categoria até 35 anos. E o Sargento Jocemar garantiu o 4º lugar nos competidores até 44 anos.

Na foto da capa: Aluno sargento Lima Vieira, cabo M. Sousa, Geraldo da Luz, sargento Jocemar.

João Manoel Neto com edição de Willians Biehl