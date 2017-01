Quarto estrelado e com banheira para as mamães que optarem pelo parto humanizado

A chegada de um filho e as escolhas a ele relacionadas seja o primeiro ou não, são cercadas de emoção. Cada detalhe é pensado com carinho pelos pais e familiares, e foi exatamente desta forma que, em setembro de 2015, o Hospital São João Batista voltou a realizar partos eletivos. Agora chegou a segunda etapa desde a reativação da maternidade: a possibilidade da realização de partos humanizados.

Para isso, a direção da instituição colocou à disposição das futuras mamães uma ampla banheira, possibilitando a opção do parto na água, junto a outras alternativas para alívio da dor, como a bola suíça e a escada de Ling. Já a fibra ótica aplicada no gesso dá a sensação de estar diante de um céu estrelado.

Apoiadora do parto humanizado, a obstetra Manoela Vieira Bez comemora a volta da realização de partos no São João, agora não só mais eletivos, como também naturais. “A banheira era o que faltava em Criciúma e o São João será pioneiro.

A banheira pode diminuir o tempo do trabalho do parto, além de ser um excelente analgésico natural. A gente tenta aliviar a dor da contração de forma que não haja medicamentos. O exercício com a bola, a escada, as massagens, além dos banhos no chuveiro ou banheira com água quente são algumas alternativas”, aponta a médica.

Assim como no tempo das vovós, as mulheres voltaram a ser protagonistas do seu parto, lembra Manoela. “Existe a cultura da cesariana no Brasil, mas em países como Estados Unidos e na Europa os partos são normais”, observa.

Pais acolhidos no hospital e seguros no lar

Para as mamães de primeira viagem ou não, o São João disponibiliza profissionais com grande experiência em recém-nascidos, exclusivamente para prestar orientação relacionada à amamentação, troca de fraldas, banhos, cólicas, entre outros temas que são rotineiros, mas, se profissionalmente direcionados, proporcionam maior segurança aos pais. “Queremos dar todo suporte necessário para que os pais se sintam acolhidos no hospital e seguros no retorno ao lar”, explica a enfermeira Fabiani Ugioni.

Dedicação e carinho na implantação do novo serviço

“Depois de seis anos, reativamos a nossa maternidade e agora, após estudo, dedicação e carinho, colocamos à disposição das parturientes uma estrutura confortável para àquelas que escolherem o HSJB para a chegada de seu bebê. Sabemos que é um momento especial na vida de mãe e filho e por isso a implantação, sempre seguindo a orientação de profissionais da área, foi pensada em cada detalhe, pois queremos ser referência e reconhecidos pela humanização no atendimento à mulher e ao recém nascido”, afirma a administradora do HSJB, Mariana Rothlisberger.

“Nosso primeiro grande passo desde que assumimos a direção foi a implantação do São João Cardio, plantão 24 horas em cardiologia, algo tão necessário, mas ao mesmo tempo complexo. Disponível em grandes centros, isto agora também é realidade em Criciúma. Posteriormente teve a reabertura da maternidade, e por último, mais uma conquista, a realização dos partos humanizados”, observa o médico e diretor-geral da instituição, Leandro Avany Nunes.

Dani Niero |Fotos: Leandro Colombo