Quanto mais vivo, mais me convenço que sabemos pouco

FIM DE ANO NEOVENEZIANO!

Como faço a mais de vinte anos, diariamente me dirijo até Criciúma para exercer uma parte de minha atividade profissional. É com grande tristeza que constato que a outrora “capital do carvão” vive os dias mais negros de sua centenária existência no que se relaciona com a administração municipal.

Se não vejamos: ruas esburacadas, prefeitura incendiada completamente desativada, falta de repasse financeiro para hospitais (chegando ao cúmulo de greve total no São José…), para a empresa do lixo, para as bolsas dos estudantes da UNESC, para as indenizações dos servidores demitidos, etc… Além de não se ter visto ou ouvido falar de nenhuma obra significativa ultimamente.

Esta lamentável situação serve de parâmetro para olharmos de encontro ao nosso próprio umbigo e constatarmos que por aqui, ainda bem, tudo transcorre com relativa tranquilidade, cidade limpa, cheia de visitantes, praça reformada e várias outras obras sendo entregues. Tirando aqueles que de todas as facções e grupos sempre “torcem” desesperadamente pelo “quanto pior melhor” a grande maioria tem a noção exata de como é bom para a cidade, para o Evandro e para o Géio que assim seja.

O “bem comum” agradece tanto pelo que o Evandro fez como se coloca ao lado do Géio para suas boas iniciativas… Me esqueci de mencionar a Ponte dei Morosi … Mas sou obrigado a relatar para os leitores a piadinha infame que ouvi de um tucano exaltado e ainda por cima gremista ”doente” daqueles que perde o amigo, mas não perde a piada e que dizia que ia ter que falar com o Nicola Gava para renomear a ponte e chama-la de “Ponte do Inter” já que está assim, meio rebaixadinha…

CASADOS x SOLTEIROS!

Numa bela iniciativa do Renato Gava e do Leandro Mello teremos na Associação Bistek na segunda feira, dia 26, um encontro futebolístico-gastronômico que reunirá uma turma prá lá de animada que será dividida entre os times dos solteiros e dos casados, apesar de termos várias indefinições de alguns participantes neste sentido… não sabem se jogam num ou noutro time.

O lado mais interessante do evento é que todos contribuirão com uma cesta básica para pessoas carentes além é claro da já inevitável provocação entre as partes, cada uma garantindo que terá uma vitória esmagadora sobre a outra. Após o jogo e antes do “churras” teremos a entrega dos troféus de goleiro menos vazado, artilheiro e da “Cremilda” da noite, este último já contando com vários candidatos favoritos a conquista. Como detalhe, atendendo a uma solicitação generalizada da galera será destinado um vestiário especial e exclusivo para o “homem gondola” zelando-se assim pela segurança de todos.

PAULO ROMAGNA E O BANCO DO BRASIL!

Falar em Banco do Brasil em Nova Veneza é falar do Paulo Romagna que há 25 anos deixa sua contribuição diária a instituição e a nossa comunidade. Pois bem, nesta sexta feira, dia 23 de dezembro o Papai Noel trará de presente para o Paulinho sua mais que merecida aposentadoria. Em meu nome e de todos aqueles (que são muuuuuitos…) que ele sempre atendeu com eficiência e desprendimento fica aqui os sinceros agradecimentos por tão bons serviços prestados. Desejamos há ele muito sucesso nesta nova etapa da vida e que a busca por seus sonhos continue e se torne realidade. Abraaaaço!

CAMPEÕES MASTERS CATARINENSES!

Foi disputado no segundo semestre de 2016 o Campeonato Catarinense de Masters com participação de várias equipes como Avaí, Figueirense, Joinville e Criciúma, entre outras.

No final do certame na semana passada, sagrou-se campeão o Criciúma que conta entre seus atletas alguns muito conhecidos e relacionados com Nova Veneza, falo de Daniel Júnior, Edvilsom e Wilsão Waterkemper. Parabéns a todos.

ATLETISMO NA OLESC!

Terminada a OLESC, competição mais importante do calendário esportivo estudantil o atletismo neoveneziano brilhou e mostrou mais uma vez como este trabalho de base´e bem feito. As meninas, Larissa e Mikaela (ouro e bronze respectivamente) se destacaram em suas provas mesmo tendo concorrido com outras atletas com mais idade e experiência. Faço aqui um pequeno adendo para sugerir que, quem sabe, se ache uma solução salomônica e se consiga programar as melhorias projetadas para mais um lance de arquibancada no Estádio Darci Marini sem prejudicar as raias da pista de atletismo o que inviabilizaria futuras competições naquele local.

DICA DA SEMANA!

Hoje não tenho dica de música, livro ou filme… É momento de parar a roda viva da vida, olhar devagarinho para trás mesmo sabendo que vivemos neste mundo louco e perdido entre tantas ideias, conceitos, pensamentos, ganância, solidariedade, preconceito, desprendimento, dor, carinho, amor, saudade, tristeza, alegria e é claro, um churrasco, um celular, uma TV, música, dor nas costas, uma rede, gol contra, areia, mar, rio, ar-condicionado… E percebermos que somos todos viajantes perdidos em meio desta nave desatinada que chamamos de humanidade.

Quanto mais vivo, mais me convenço que sabemos pouco, pouuuuuuquissimo sobre o universo físico e espiritual que nos rodeia, tenho a sensação vívida que tudo é parte de algo muuuuuito maior e além das nossas mais extrapoladas imaginações… Talvez a vivência nos traga a resposta, talvez ela nunca venha talvez ela nem exista, mas cabe a nós sermos otimistas e trilharmos o caminho do bem e da esperança. porque não ? Sonhar não custa nada e quem sabe o Tempo e o Espaço não sejam só detalhes pequeninos na infinita caminhada que terá nossos passos pequenos e incertos auxiliados pela busca de energia positiva no fundo de nós mesmos e exalada por e para aqueles que queremos bem…Que assim seja!Luz e Paz!