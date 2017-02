Quando os ideais são quebrados

Eu faço,

E me desfaço no acaso,

Dos dias anteriores,

A minha própria razão!

Eu canto,

O desencanto,

De tudo que ainda não foi,

Mas que talvez um dia,

Venha a ser!

Eu falo,

Palavras esquecidas!

Ou mesmo guardadas,

Para talvez ninguém um dia as ler,

E permanecerem esquecidas,

Em um lugar qualquer!

Eu grito,

Para o mundo,

O que não quero ouvir!

Ou mesmo persistir,

Em dias anteriores,

A minha própria dor!

Eu faço,

E me desfaço no tempo!

No que acreditava ser real,

E descobri agora,

Não ser nada normal!