E quando se fala em Nova Veneza

ANEDOTÁRIO POLÍTICO

“PONTE-DEI-BALANÇO” – O atento eleitor depois de ouvir que a ciclovia do Bairro Baixada é a “balança-peito”, ele logo lembrou da “ponte dei balanço” que está cada dia balançando mais.

* Histórias baseadas em fatos reais da política de Nova Veneza

DA HORA

_O Engenheiro Sanitarista Gabriel Maccarini me disse que na primeira auditoria que saiu da Polícia Federal das obras de saneamento que ele é o responsável técnico na região, o resultado atestou que elas estão abaixo do preço e a execução com materiais dentro do que foi especificado, e não superfaturadas e com materiais inferiores como foi dito na época.

_Maccarini comemora o fato pois pretende provar que não havia motivos para o que ocorreu consigo naquela operação da PF.

_O Nei Antônio Zanelatto tem reunido um grupo de figurões para uns jantares na sua casa.

_O casal Carlinhos Dal Sasso e Nilza é muito simpático. No sábado ela preparou uma feijoada e reuniu um grupo de “notáveis” da cidade e amigos.

NA POLÍTICA

_Eu sempre tive um sonho de conhecer Brasília pois trabalho nos meios políticos e adoro o que faço. Tive vários convites mas na época não pude ir. Desta vez deu certo e fomos com a Confraria Pan & Vin, entidade que estou presidente até o final deste ano.

_A Pan & Vin tem nove integrantes mas somente sete foram para esta viagem. Os Confrades Nereu Pasetto e Cézar Martins não puderam viajar devido a compromissos profissionais.

_Agradeço aos demais Confrades Nicola Gava, Emerson Crippa, Paulo Ribeiro Júnior, Betão Ranacoski, Chico Ghellere e Paulinho Nunes pela companhia nestes dias e que foram muito proveitosos. Vem projetos audaciosos por aí da entidade e em cada aniversário será feita uma viagem. Para 2018 poderá ser Portugal.

_Brasília é uma belíssima cidade, bem traçada, charmosa, histórica, tem povo simpático e lá se decide os rumos do País. É bom lembrar que a cidade não tem culpa do comportamento de alguns políticos.

_O agito dos bastidores políticos, o contraditório, as discussões ideológicas, os projetos votados e tudo o que permeia a política me atrai, portanto estar em Brasília e acompanhar mais de perto isso para mim foi inesquecível.

_Por lá também há muita gente que trabalha sério e que se dedica à vida pública. É uma vida agitada e de muitos desafios. Os gabinetes estão sempre cheios de lideranças da nossa região em busca de recursos para seus municípios. Encontramos o prefeito da Praia do Rincão Jairo Custódio e dois vereadores no gabinete de Benedet.

_O prefeito Rogério Frigo pelo jeito tem ótimas relações com as lideranças da nossa região. Quando o nome de Frigo é lembrado percebe-se que todos os respeitam muito.

_E quando se fala em Nova Veneza, só vem elogios ao nosso município. Nova Veneza também está famosa em Brasília.