Quando completar 100 dias de governo, o prefeito Rogério Frigo vai apresentar as ações deste período

ANEDOTÁRIO POLÍTICO

FATIOTA III – O Secretário de Planejamento Renato Pieri deveria dar uma palestra para os vereadores como se usa terno e gravata. Para alguns usar gravata é uma tortura.

* Histórias baseadas em fatos reais da política de Nova Veneza

DA HORA

_Recentemente percebi várias teias de aranha nos arcos da ponte dei morosi. Comentei para uma pessoa da limpeza pública que sempre foi atencioso mas ele disse: “ pois é mas esta ponte ainda nem foi terminada e teia de aranha faz parte da natureza.” Que resposta de um funcionário público hein…

_Uma legião daqui foi ao casamento da neoveneziana Marcela Savio Nuernberg em Montevidéu, Uruguai. Ela é a Cirurgiã-dentista Marcela Savio Nuernberg.

_Segundo o comentarista de futebol, Miguel Livramento, manezinho da ilha, “a única coisa barata que dá resultado é o laxante óleo de rícino”. Se tu dixxx.

_O figurão Zeca Ronchi, do Bairro Baixada, em Caravaggio, fala com prazer da sua atitude que é ajudar a limpar a pracinha que tem naquele bairro. Belo exemplo.

_Há quem diga que o ano novo de verdade só se inicia depois do carnaval, portanto vamos encarar de uma vez o ano de 2017.

_Dois restaurantes do município servem o saboroso feijão tropeiro, prato típico da comida mineira mas apreciado por brasileiros de todas as regiões. Este prato além do feijão sem o caldo, vai farofa, torresmo pururuca, linguicinha, ovo e temperos. Nos restaurantes Carèas, de Caravaggio, e no São Marcos servem esta iguaria. Sanciro Ghislandi é um que adora este prato.

_Nova Veneza neste ano além do retiro espiritual da Igreja Católica como já é tradicional, a Evangélica também reuniu muita gente no Petrus.

_O “Primo giro della polenta” vai reunir ciclistas da região no dia 12/03 num percurso de 56 quilômetros por aqui. Inscrições estão abertas.

_Para marcar o Dia Internacional da Mulher, as mulheres neovenezianas ganham presente antecipado com o espetáculo da Dona Maricotinha. A manezinha arranca risadas por onde passa, já curou muita gente de olho grande, mau jeito e berruga. O show de stand up comedy esta marcado para domingo, dia 5, às 15h30min, no Teatro Municipal.

NA POLÍTICA

_Quando completar 100 dias de governo, o prefeito Rogério Frigo vai apresentar as ações deste período numa entrevista coletiva e também o que herdou do prefeito anterior.

_Segundo informações extra-oficiais, Susan Bortoluzzi Brogni, não é mais a secretária de cultura e turismo. Ela pediu demissão depois de rápida reunião com o prefeito Rogério Frigo na quarta-feira. Um dos motivos foi o lançamento do festival food-truck programado para três dias neste mês na Praça da Chaminé. O evento que foi confirmado gerou descontentamento na entidade que congrega os comerciantes gastronômicos locais.

_Como na política tudo é possível, isso ainda poderá ser revertido mas quem acompanha mais de perto os fatos, acha difícil. Há nomes cotados para susbstituí-la.

_A provável saída de Susan deste cargo é um fato político que vai repercutir bastante pois seu nome é conhecido e respeitado no meio cultural da região. Ela é ligada ao Grupo Folclórico ítalo-brasileiro e foi idealizadora do carnaval de Veneza na festa da gastronomia.

_Um dos líderes peemedebistas que apoiou Rogério Frigo e Zé Spillere não acha interessante o grupo ficar com a Secretaria da Agricultura que ainda é vinculada à pasta de obras e por isso não tem autonomia e nem orçamento. Ele já foi secretário por um período num dos mandatos de Frigo e foi taxativo com os colegas, dizendo que se é para ficar com esta secretaria é melhor não ficar com nada.

_Como já comentei recentemente, a definição por esta pasta para este grupo peemedebista iria causar polêmica pois tem mais de um nome para a pasta e eles queriam uma com mais autonomia como a da saúde.

_O prefeito Rogério Frigo não vê a hora de romper o contrato com o ISEV que administra o Hospital São Marcos e contratar outra empresa pois com esta é só problemas.

_Estava programado para o jovem Dudu Ugioni assumir a Secretaria da Saúde ainda nesta semana mas ainda não aconteceu. Parece que o grupo do PMDB que apoiou Frigo também está reivindicando esta pasta.

_O vereador Dado Ghislandi (PMDB) informa que a verba de R$ 500 mil para a infra-estrutura turística que vem através do Deputado Federal Ronaldo Benedet foi uma reivindicação sua. Além desta, outra verba de R$ 130 mil para a aquisição de uma van para a APAE também foi de sua autoria. O prefeito Rogério Frigo esteve recentemente em Brasília visitando os políticos de nossa região, e Benedet foi um deles.

_A bronca com o Hospital São Marcos está tão grande que o técnico da Secretaria de Saúde, Adjalma Mastella sofreu um infarto mas se recupera bem.