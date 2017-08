Qualidade do gado europeu atrai clientes a Churrascaria La Brasa

Aberto há pouco mais de um mês, o restaurante tem atraído um público diferenciado que procura uma carne com qualidade e maciez.

Angus, Hereford e Devon. Essas são as três raças de gado europeu servidas no La Brasa – Steakhouse, no Distrito de Caravaggio, em Nova Veneza, anexo ao Hotel Dolomiti.

“Não tínhamos na região algo parecido. Como já trabalhamos em frigorífico e conhecemos esse tipo de gado ficou mais fácil conciliar. Esse gado europeu, de raças britânicas, tem muita qualidade e isso tem despertado a curiosidade dos clientes”, coloca o sócio proprietário, Luciano Benaduce Alice.

Ao lado do sócio Gustavo Ronchi Farias, eles decidiram apostar na união de uma boa carne com a tradicional gastronomia italiana da cidade. “Normalmente esse tipo de restaurante não tem massa. Mas nós fizemos uma adaptação à cidade para não fugir da cultura local”, explica.

O principal prato servido até aqui é o corte de Entrecot, com os acompanhamentos que vão da salada as massas, passando pela polenta e o cuscuz marroquino. O La Brasa abre de terça-feira a sábado à noite e domingo ao meio dia, trabalhando praticamente com carnes do Rio Grande do Sul e Uruguai.

Toda a carne é feita na brasa, com pouco uso do carvão. Além do entrecot, o Bife de chorizo e de vazio são uma boa pedida. Na brasa também são assados a cebola, batata, berinjela e várias outras guarnições. As massas e os molhos são feitos na hora. Ao todo são nove funcionários diretos e indiretos para atender clientela. O telefone do La Brasa – Steakhouse é o (48) 3476-0315.

João Manoel Neto / Fotos: Willians Biehl