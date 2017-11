Qual o motivo e como ouvir os fornecedores?

Uma forma de gerenciar os fornecedores é conversando com eles. Eles estão capacitados para informar se a organização está comprando bem ou mal, se o que é desejável é atual ou ultrapassado, podem mostrar melhores alternativas, entre outras coisas.

Um fornecedor organizado pode dizer muito sobre seus clientes, inclusive se são abertos às novidades ou são tradicionalistas, ou ainda se sua empresa está navegando em mares muito calmos ou muito agitados. Suas informações bem ordenadas e administradas lhes dá poder de qualificar a empresa cliente como lenta, burocrática ou ágil, se determinada ordem ou requisição de compra é adequada e lhes dá informações suficientes para que se possa receber o que é desejado.

A concorrência também é informação que os fornecedores podem fornecer. Todas as informações que se deseja saber sobre sua própria empresa, é possível adquirir, também, sobre os concorrentes por intermédio dos fornecedores, guardada as devidas proporções éticas e morais.

O fornecedor pode apontar clientes potenciais o que fará com que o próprio fornecedor, também, seja beneficiado com esta informação.

Eu lhe pergunto? Quantas empresas, incluindo a sua, convidam seus fornecedores para participar do seu planejamento estratégico?

Pense nisso no seu próximo ciclo de planejamento. Pense em conversar mais com seus fornecedores. Pense em como dar razões à sua pesquisa com eles para que eles se sintam motivados a colaborar.

Da mesma forma que você faz pesquisa, ou deveria fazer, sobre os produtos que você vende, um encaminhamento desta pesquisa para cada um de seus fornecedores estreitaria seu relacionamento com eles. Assim eles estariam mais pré-dispostos à ajudá-lo.

Pense nisso. Ouvir seus fornecedores é tão importante quanto ouvir seus clientes.

Wilciney Villan – CRA-SC 26.047 – mestre em desenvolvimento socioeconômico, administrador e sócio na Strategyinc – Strategy, Innovation and Competitiveness Consulting Business