Quadra poliesportiva do Bairro Bortolotto é inaugurada em Nova Veneza

O Governo Municipal de Nova Veneza inaugurou nessa quinta-feira, 14, a quadra poliesportiva da Escola Básica Municipal do Bairro Bortolotto, em Nova Veneza.

O investimento foi de R$ 507.671,36 com recursos provenientes do Governo Federal através do FNDE- Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e a Coordenação Geral de Infraestrutura Educação (CGEST) e contrapartida do município. A quadra tem a extensão de 980,40m² de área coberta com arquibancada vestiários e sanitários com chuveiros elétricos e acessibilidade. Na quadra podem ser praticadas as atividades esportivas de basquete, voleibol, futebol de salão e handebol.

Durante a solenidade, os alunos do projeto “Mais Novo Educação” deram um show com apresentações de dança folclóricas brasileiras de Maculelê e Bambu e canto.

O vereador mirim, Carlito Lourenci Neto, falou em nome de todos os alunos sobre a gratidão de receber a obra. “Hoje estou aqui representando todos os alunos da escola. É uma noite de festa e gratidão já que desde julho nós alunos estamos usufruindo desta estrutura, nosso sonho tornou-se realidade e junto com a direção tenho a certeza que estamos nos caminho certo. Pois, entendo que uma escola trilha com parceria do poder público, comunidade, alunos, funcionários e APP”.

A diretora da escola básica municipal Bairro Bortolotto, Jussara Savio, falou da satisfação de inaugurar a obra. “É com grande satisfação que inauguramos esta noite a quadra poliesportiva da Escola Básica Municipal do Bairro Bortolotto. Como gestora de uma escola com mais de 325 alunos sabemos da necessidade de um espaço para a prática esportiva. E esse ano, conseguimos concluí-la e também com o apoio da APP construímos outra quadra menor para atender a demanda dos nossos alunos. Só temos que agradecer a Administração Municipal por todo o apoio. E ainda seremos contemplados com a reforma do Centro Comunitário para a realização dos projetos extraclasse, que será mais um passo importante para a nossa escola.

Ela acrescentou ainda que a educação de Nova Veneza caminha por um trajeto onde iremos colher muitos frutos, principalmente para a nossa escola. “Os conhecimentos e habilidades são transferidos para as crianças, jovens e adultos sempre com o objetivo desenvolver o raciocínio dos alunos, ensinar a pensar sobre diferentes problemas, auxiliar no crescimento intelectual e na formação de cidadãos capazes de gerar transformações positivas na sociedade. Em nome de toda a família do Bairro Bortolotto agradeço por mais essa conquista”.

O secretário de educação, Elzio Milanez, fez um agradecimento pela obra. “A administração passada que iniciou a obra e a atual de Rogério Frigo e Zé Spilere que deram continuidade. Também a Renato Pieri e toda a equipe, da Secretaria de Planejamento e Urbanismo que conseguiram desatar os nós burocráticos que entravavam a inauguração da obra. Agradecer a toda a escola, professores e alunos que tiveram paciência para espera a obra. É assim que a gente conquista um sonho com parcerias, valorizando o dinheiro público, em união e também valorizando as pessoas. Agradecer a educação em nome de Rogério Frigo, ao poder publico por ter realizado esse sonho que iniciou lá atrás, precisou parar, mas foi continuado. A educação precisa de incentivo e de estrutura. A escola do Bairro e o Centro Educacional nos somamos 450 alunos e é a maior estrutura municipal. E ela vai ter o espaço físico que merece com a conclusão do Centro Comunitário”.

Já o prefeito Rogério Frigo também fez menção ao início da obra. “Não tenho nenhum receio de dizer que a obra foi iniciada pela gestão passada. Aqui não houve problemas de investimentos, pois veio do Governo Federal através do FNDE. O pior foi desembaralhar a parte burocrática e com o empenho da nossa equipe de profissionais da Secretaria de Planejamento conseguimos concluir. Foi quase um ano para acabar e estar aqui entregando essa obra aos alunos e a comunidade do Bairro Bortolotto. Tem um trabalho da administração anterior que adquiriu os recursos e nós concluímos. Da mesma forma, estamos em andamento e que era um sonho ter um campo de suíço. Já licitamos a reforma e melhoria no Centro Comunitário que vai atender a necessidade da escola, do Cras, da Afave. Será uma obra de R$ 185 mil reais com investimento de recursos próprios. Nós decidimos que precisamos dessa obra com urgência. E também iniciamos a pavimentação que passa pela creche Nona Angelina e dá acesso a rua da Unidade de Saúde. E também irá receber melhoria a creche com a construção de quatro salas de aula. E vamos continuar investindo no Bairro Bortolotto. Já fizemos isso nas duas primeiras administrações com a construção do Centro Educacional, Unidade de Saúde e pavimentações”, finalizou.

