As provocações entre partidários mediante os últimos fatos da política têm acontecido bastante

ANEDOTÁRIO POLÍTICO

HISTÓRICO – Segundo um jovem peemedebista, se um dia permanecer somente dois no partido, um vai brigar com o outro. Será???

PLATÃO – O vereador Dado Ghislandi (PMDB) citou o filósofo grego Platão em seu discurso na última sessão da Câmara de Vereadores. A frase foi: “…….” Certamente teve alguns presentes que pensaram: “quem é esse tal de Platão que tantos falam…”

RONCÃO – Na última sessão da Câmara de Vereadores, o nosso famoso Grupo Folclórico ítalo-brasileiro recebeu menção de aplauso pelo sua recente conquista no festival de dança de Joinville que por bem pouquinho não conquistou o “tetra” na sua categoria. O vereador Edgar Preiss (PP) lembrou de um episódio em Nova Veneza de Goiás numa das apresentações do grupo por lá que foi acompanhado por uma comitiva. Preiss lembrou que parte do grupo foi dormir no corredor porque ele estava roncando muito.

DA HORA

_ Agora o trabalho de revitalização do Metropolitano Clube chegou num momento crucial porque eles tem que decidir em fazer parceria com a prefeitura ou seguir num outro caminho e buscar apoio da iniciativa privada e com os associados. Penso que uma parceria com a prefeitura seria o ideal para este clube voltar a ser útil para a comunidade.

_O nosso amigo Edésio Spillere embarcou para a Europa e desta vez levou o Fera Ghellere. Bela viagem.

_Onde anda o nosso amigo e futuro padre Giliard Gava que virou uma celebridade na região?

_O “Tio” Orlando atende muito bem na SERV e faz um saboroso churrasco.

_A denominação ao campo de grama sintética será de “Cládio Crippa” que foi goleiro do Metrô nas antigas. Ele é pai do meu amigo dos tempos de Colégio Abílio, Engenheiro Agrônomo Emerson Crippa da CR Ambiental.

_A forte agressão a um mega-empresário da construção civil ainda repercute na região e o autor ainda não foi preso.

_Na saída do entroncamento da Mãe Luzia com a Rodovia José Spillere não deveria ter várias placas de pare ou outras maneiras de evitar acidentes como estão ocorrendo?

_Logo vai morrer gente naquele local onde os motoristas andam mais rápidos.

_A figuraça Guete Ostetto comemorou aniversário com uma legião de amigos. Parabéns.

_E a nossa praça está bombando mais do que nunca e nos impressiona como a cidade está na moda.

_Não pude estar presente mas o nosso correspondente do “Faxinal” o nosso amigo das antigas Galeno Crevanzi divulgou o evento. Bela festa pela inauguração da casa de Valmir Gava que é uma “bela persona”.

_O nosso amigo Giliard Gava é um dos convidados da próxima reunião da Confraria Pan & Vin.

_Foi tão boa a primeira edição da “Quincafest” que em setembro terá a segunda edição.

_Imperdível a palestra no dia 21/08 (segunda-feira) com o brilhante Nilson Olivo com o tema: “Administração com responsabilidade social.” O evento será beneficente em prol da Apae e organizado pela Confraria Pan & Vin.

O Bistek, de Criciúma, realizou jantar com harmonização com vinhos da Concha y _Toro, especialmente o excelente “Marques de Casa Concha”. Foi belo evento e encontrei representantes da Confraria Senhor Del Vin, de Caravaggio.

NA POLÍTICA

_As provocações entre partidários mediante os últimos fatos da política têm acontecido bastante nos bastidores e esquentando os grupinhos.

_A compra de quatro terrenos da Família Bortoluzzi na praça da chaminé pela prefeitura está sendo tratada. Presenciei um primeiro contato entre um familiar e o prefeito Rogério Frigo.

_Ontem à noite estava prevista a reunião do PMDB na Câmara de Vereadores para tratar de vários assuntos do partido mas a principal pauta era o início do processo de expulsão do ex-vereador Vanderlei Spillere.

_O assunto interessa aos demais partidos pois um grupo peemedebista poderá deixar o partido e está mais próximo do PSDB.

_ Este fato se acontecer ou não já criou dois grupos políticos bem adversos e com rancor.

_Nos bastidores do grupo que pretende expulsar Vanderlei também se comenta sobre as eleições do STR presidido por Evandro Boaroli e que serão realizadas no final deste ano.

_Quem está na vida pública tem que se inteirar da tecnologia pois na era da informação, tudo está na internet. Se você quer fiscalizar, aprenda bem a lidar com os equipamentos disponíveis da tecnologia.

_O prefeito Rogério Frigo (PSDB) depois que voltou ao cargo não usou mais o carro oficial, o Honda Civic, que foi adquirido por ele no mandato anterior, e apelidado de “batmóvel”. Segundo Frigo, o carro vai a leilão pois fez um orçamento para reformá-lo e foi pedido R$ 27 mil. “Deixaram este carro, os caminhões, máquinas e os carros das secretarias em estado precário”, afirmou.

_A Médica-Veterinária Luiza Netto Ghislandi foi contratada pela prefeitura para trabalhar na fiscalização sanitária animal de nossas indústrias alimentícias. Ela que também fez concurso na Cidasc e espera ser chamada segue os passos do pai, o “Dr. Titi” Ghislandi. Bela contratação.

_A prefeitura está arrumando mais um trecho de calçamentos na Rua Dr. Carlos Gorini, onde moro. A equipe da prefeitura deste setor dedica uma boa parte de seu tempo para consertar o nosso calçamento que danifica bastante devido ao intenso tráfego pesado de caminhões.

_O vereador Aroldo Frigo júnior (PSDB) que na época levantou a suspeita dos dois caminhões parados, inclusive sem pneus estavam sendo “abastecidos” , lembrou que ao assumir a prefeitura o então prefeito Evandro Gava solicitou uma auditoria sobre o consumo de combustíveis do mandato de Frigo. Foi feita a auditoria e nada foi encontrado de irregular.

_Este fato marcou para ele e familiares já que seu pai Aroldo Frigo tem posto de combustível.

_O tucanato quer saber se uma figura conhecida da cidade vai se pronunciar no facebook mediante o processo do ex-prefeito Evandro Gava.

_Por falar nisso, o ex-prefeito Evandro Gava ainda não se pronunciou sobre o assunto.

_Eu conversei com Gava sobre o assunto depois do futebol nesta segunda-feira mas ele se manteve discreto e pouco falou.

_Percebi que este fato o preocupa muito e pode atrapalhar seu projeto de disputar as próximas eleições além de estar decepcionado com quem possivelmente cometeu o ato.

_Está prevista a inauguração do campo sintético no complexo esportivo para o dia 10, à noite. Contará com a presença do Deputado Estadual Cleiton Salvaro (PSB) que trouxe a verba para a obra.

_Desde o início do ano, a Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Urbanos de Nova Veneza tem trabalhado constantemente na manutenção das estradas do interior do município. De janeiro até agora, de acordo com o secretário Carlos Tarcísio Matias, foram recuperados mais de 300 quilômetros de estradas.