Proposta de implantação do Procon em Nova Veneza é apresentada por Diretor do órgão

Diretor do Procon SC, Michael da Silva, esteve em Nova Veneza na manhã desta terça-feira, 13.

Vereadores, representantes da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) e Aenove (Associação Empresarial de Nova Veneza), participaram no final da manhã desta terça-feira, 13, de uma reunião no gabinete do prefeito Rogério Frigo, onde foi apresentado pelo diretor do Procon de Santa Catarina, Michael da Silva, os procedimentos e vantagens da instalação de uma unidade do órgão em terras neovenezianas.

A ideia partiu do vereador Edaltro Bortolotto, que após uma pesquisa, resolveu iniciar o debate com setores envolvidos no processo. “Hoje se alguém precisar dos serviços do Procon, precisa se deslocar para Criciúma ou Forquilhinha, o que dificulta a resolução de um eventual problema de consumo,” destacou Bortolotto.

O diretor do Procon explicou que a ideia não é chegar na cidade e fazer “uma caça às bruxas”, que o objetivo é resolver o problema das pessoas, e não perseguir comerciantes ou prestadores de serviço. “Queremos ser parceiros, ter os próprios comerciantes divulgando nossos serviços, queremos ajudar quem traz emprego e desenvolvimento para o município,” afirmou Michael.

O diretor explicou ainda que o custo para o município na manutenção da unidade é pequeno, e se torna autossustentável em média, após seis meses de operação, sendo custeado por um fundo onde as multas aplicadas serão depositadas. Outro ponto levantado, é que a grande maioria das multas acabam sendo aplicadas na rede bancária, grandes redes de lojas ou serviços de telefonia, estes os maiores geradores de reclamações por parte dos consumidores.

A instalação do Procon em Nova Veneza fica agora nas mãos do prefeito Rogério Frigo, que pediu mais detalhes técnicos antes de iniciar a implantação do órgão.

Willians Biehl