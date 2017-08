Projetos históricos/culturais de Nova Veneza são apresentados ao cônsul geral em Curitiba

Projetos visam revitalizar a ex-agência Consular do Reino da Itália e da criação do Instituto de Cultura Italiano.

Com o intuito difundir ainda mais a italianidade em Nova Veneza, dois projetos históricos/culturais de revitalização da ex-agência Consular do Reino da Itália e da criação do Instituto de Cultura Italiano foram apresentados pelo vereador e agente consular Aroldo Frigo Junior e o secretário de Planejamento e Urbanismo, Renato Pieri durante audiência com o Cônsul Geral, Rafaelle Festa e a vice-cônsul Maria Salamandra, em Curitiba.

De acordo com Aroldo, o primeiro projeto apresentado visa à revitalização da ex-agência que hoje pertence à família Beretta e se todos os trâmites forem cumpridos e a análise for favorável poderá ser instalada ali a agência consular para toda à comunidade. “Com a revitalização e a instalação da agência consular, o local contará também com uma escola italiano do Circulo Vicentino de Nova Veneza e região, onde terão aulas da língua italiana gratuitas, além de uma praça municipal. O projeto contará com a parceria do consulado, prefeitura e empresas ítalos-brasileiras. O outro projeto do Instituto de Cultura Italiano terá um mini auditório para ser utilizado para as entidades culturais”, revelou o agente consular.

Renato Pieri relata que o cônsul ficou encantado com os projetos apresentados. “Como ele assumiu agora o consulado irá fazer uma análise dos projetos, mas ficou surpreso com os projetos apresentados. Festa questionou muito sobre a cidade, a sua cultura, turismo, se Nova Veneza tem museu. Ainda confirmou a presença na Sessão Solene em homenagem a Semana da República Italiana, no mês de outubro”, afirmou.

Cris Freitas