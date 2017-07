Projetos de alunos Unesc são selecionados para Mostra Jovens Designers

Ideias foram vencedoras do Talento Ceusa em 2014, 2015 e 2016

O curso de Design – ênfase de Projetos de Produtos da Unesc teve três projetos de alunos selecionados esta semana para participar da 6ª Mostra Jovens Designers, que ocorre em 2017 em São Paulo e no Recife. Voltada para estudantes de Design de Produto, Moda e Gráfico de todo o país, o evento busca estimular a formação de novos talentos e difundir a cultura do Design no Brasil. A Mostra vai contar com 60 projetos e destes, seis serão selecionados para participar do Salão Satélite, em Milão, na Itália.

Segundo o coordenador do curso de Design da Unesc, João Rieth, os três projetos selecionados para a mostra foram vencedores do concurso Talento Ceusa de 2014, 2015 e 2016. O concurso é uma parceria entre o curso e a Ceusa Revestimentos Cerâmicos que desafia acadêmicos a criar revestimentos cerâmicos com design inovador.

“Participar da Mostra Jovens Designers com os projetos do Talento Ceusa significa que o modelo didático e pedagógico que adotamos associado às demandas do setor produtivo, é vencedor. Nossos acadêmicos aplicam seus conhecimentos nos desafios emergentes da profissão, reconhecem a importância de seu repertório profissional e agregam valor á cadeia produtiva, neste caso, do setor cerâmico”, afirma Rieth.

A Mostra é realizada pela Origem e conta com o patrocínio da Braskem, via Proac (Programa de Ação Cultural de São Paulo) e apoio da Tok&Stok. O júri que selecionou os projetos foi formado por profissionais de empresas como Tok&Stok, Centro Brasil Design, Abedesign (Associação Brasileira de Empresas de Design), Braskem, Questto|Nó e ADP (Associação de Designers de Produto).

Confira os projetos dos alunos Unesc que foram selecionados

Sinergia – criado em 2014 por Caroline Freitas, Gisele Simon e Michael Martins

A linha Sinergia traz revestimentos cerâmicos com tons e as texturas da ruas dos grandes centros urbanos. Os relevos fazem referência às estruturas de portas portuguesas antigas, criando um contraponto entre o novo e o antigo, o histórico e o contemporâneo.

Boho – criado em 2015 por Cristiane Hobold, Talita Souza e Thayná Monteiro

A linha Boho é um misto de criatividade e variedade de cores, onde a mistura de elementos e propostas inusitadas proporcionam uma decoração surpreendente nos espaços. Remete ao tribal étnico criando, mandalas no revestimento.

Void – criado em 2016 por Anderson Paes, Douglas Quadros, Gustavo Frigo, Jaqueline Constante e João Luiz Gomes

As linhas contínuas nos movimentos presentes na natureza evocam ao Void a complexibilidade de uma forma simples. Seu relevo e sinuosidade marcante remetem as espirais das galáxias, compondo desde espaços despojados até os mais elegantes.

