Projeto Poligonal da Coopera é apresentado na Câmara de Criciúma

Com a intenção de atrair novas empresas para área de atuação da Cooperativa Pioneira de Eletrificação – Coopera, o Presidente Walmir Rampinelli, apresentou na última segunda-feira, 12, na sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Criciúma o Projeto Poligonal da Coopera.

Aproveitando o espaço concedido pelo Legislativo Municipal, o presidente mostrou toda a estrutura e os investimentos no sistema elétrico da Coopera, além do demonstrativo de tarifas e benefícios oferecidos aos associados/consumidores. Também respondeu algumas perguntas formuladas pelos vereadores.

O objetivo, segundo Rampinelli, é conquistar novas indústrias e empresas para área de atuação da cooperativa, que inclui os municípios de Forquilhinha, Nova Veneza e parte de Criciúma, para desenvolver a região e gerar emprego e renda para a comunidade. “Sabemos que juntos podemos criar meios para trazer mais desenvolvimento, empregos e arrecadação de impostos, promovendo o crescimento da região”, salientou.

Para o vereador Tita Belolli, a presença do presidente na Câmara foi muito importante. “A Coopera além de ter a tarifa mais barata do Brasil, e qualidade no serviço prestado, também faz um interessante trabalho nas comunidades, ajudando as pessoas de modo geral”, disse.

O vereador Ademir Honorato, parabenizou a iniciativa da cooperativa no projeto empreendedor. “Todos hoje querem ter a energia da Coopera pela qualidade. É uma empresa padrão classe A e apoiamos e somos parceiros de todos os projetos”, comentou.

Na visão do vereador Valmir Dagostim, a Coopera é hoje um grande exemplo com energia de qualidade e com o custo mais baixo do Brasil. “Nos orgulha muito ter a cooperativa na nossa região, sempre focada no planejamento e trabalhando com entusiasmo em prol do desenvolvimento da região”, declarou.

Débora Da Silva Cândido