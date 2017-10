Projeto Lar Legal entrega as primeiras 22 escrituras em Nova Veneza

O Projeto Lar Legal, que permite a regularização de terrenos e objetiva criar condições para a valorização da cidadania e promoção da justiça social, entregou as primeiras 22 escrituras no bairro Nossa Senhora de Lourdes, na noite de sexta-feira, dia 6, em Nova Veneza.

“Hoje é um fato histórico no município, não tenho ideia a quanto tempo aguardo por isso, mas de fato estão recebendo o título de propriedade. Vocês são a primeira comunidade que estão recebendo o processo e acredito que nos próximos meses outras famílias estarão recebendo. Esta andando muito rápido no Tribunal de Justiça e estamos conseguindo beneficiar muitos pessoas em todo o estado”, afirmou Anselmo Pizzolo Júnior, presidente da empresa x. PNG Incorporada.

De acordo com o prefeito Rogério Frigo é um momento importante para essas famílias. “O seu terreno valoriza, a cidade fica mais organizada e você garante o direito sobre a sua propriedade.

Todos os proprietários receberam uma “Certidão de Posse”, com a qual pode dar entrada no Cartório de Registro de Imóveis, para fazer a escritura pública. Ainda tramitam outros 05 processos e que aguardam parecer pela aprovação. Isso significa que 200 famílias serão beneficiadas com o programa, e que terão suas escrituras entregues.

Participaram do ato, o secretário de planejamento e urbanismo, Renato Pieri e os vereadores Aroldo Frigo Jr, Dalto Bortolotto e Arlindo da Silva.

Cris Freitas