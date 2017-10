Projeto Ingabiroba é destaque em programa da TV Globo

Ação de preservação foi pauta em rede nacional neste domingo, 22, no programa “Como Será?”, exibido pela TV Globo, em reportagem produzida pela NSC TV de Criciúma.

O PROJETO INGABIROBA

O projeto Ingabiroba é uma iniciativa que começou em 2009 em Nova Veneza e Forquilhinha, onde produtores agrícolas recebem incentivos para disponibilizarem áreas para recuperação ambiental, através do plantio de mudas. Já alcançando outras cidades do sul catarinense, a ação é coordenada pela Associação Catarinense de Irrigação e Drenagem, com apoio do Comitê Araranguá, Epagri e Associação de Proteção da Bacia Hidrográfica do Rio Araranguá.

Clique aqui para assistir o vídeo

Willians Biehl