Projeto Arte Veneza amplia o grupo de voluntários para produzir artesanato

A Associação Feminina de Assistência Veneziana (Afave) promoveu mais uma reunião com os profissionais de artesanato cadastrados do município. O encontro serviu para que os mesmos conhecessem as propostas de ampliação do projeto Arte Veneza. Atualmente, o projeto produz máscaras e algumas peças de souvenires. A intenção é ampliar o grupo de voluntárias, ampliar também a geração de renda e disponibilizar novos produtos em diferentes técnicas levando o nome da cidade.

De acordo com a presidente de honra da Afave, Sidnei Vitória Ghellere Frigo, a Neni a ideia é organizar o grupo e oportunizar que eles possam vender Nova Veneza e a sua história de uma forma cultural. “Nós queremos ampliar as opções para os turistas conhecerem um pouco mais da nossa cultura e levam Nova Veneza para casa. As peças de artesanato podem resgatar a história da colonização, da religião, do Carnevale di Venezia, da agricultura, entre outros temas”, comentou.

As inscrições podem ser feitas na Associação Feminina de Assistência Veneziana (Afave), de segunda a sexta, das 8h ao meio dia e das 13h às 17h ou pelo telefone 3436-2060. Entre os critérios para participar do grupo é necessário residir em Nova Veneza.

Cris Freitas