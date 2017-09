Programa Saúde do Trabalhador é reativado com atendimento odontológico em São Bento Baixo e Jardim Florença

Os neovenezianos que residem nas localidades de São Bento Baixo e Jardim Florença poderão contar a partir desta quarta-feira, dia 19, com o programa “Saúde do Trabalhador” e terão a disposição atendimento odontológico, das 17h às 21h. As segundas, quartas e sextas-feiras, o atendimento acontecerá na Unidade de Jardim Florença e, nas terças e quintas-feiras, o programa atenderá em São Bento Baixo.

De acordo com a secretária municipal de saúde, Sidinéia Spilere, a implantação do programa Saúde do Trabalhador é uma reivindicação dos moradores. “Durante as visitas do prefeito Frigo e vice Zé Spilere as unidades de saúde dessas localidades, a maior reivindicação foi à demanda de atendimento odontológico”, afirmou Sidinéia.

Para o prefeito Rogério Frigo a reativação do programa “Saúde do Trabalhador” é mais um compromisso do plano de governo assumido. “Vamos começar nas duas unidades de saúde e, em breve, iremos ampliar para o posto de saúde do Centro, Bairro Bortolotto e na sequência para o Caravaggio. A saúde é uma das prioridades da nossa gestão e estamos trabalhando para melhorar ainda mais o atendimento aos neovenezianos”, afirmou o gestor.

Cris Freitas