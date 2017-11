Programa Saúde do Trabalhador é reativado no Caravaggio

A Secretaria Municipal de Saúde comunica a todos os trabalhadores que o atendimento odontológico do programa “Saúde do Trabalhador” em horário noturno será expandido a partir da semana para a Unidade Básica de Saúde do Caravaggio. O atendimento acontecerá das 17h às 21h, de segunda a sexta-feira.

De acordo com a secretária municipal de saúde, Sidinéia Spilere, a implantação do programa Saúde do Trabalhador é uma reivindicação dos moradores. “”O objetivo é facilitar o acesso dos trabalhadores aos serviços de odontologia. Com a reativação, as pessoas podem agendar e voltar quantas vezes for necessário sem prejudicar seu dia a dia no trabalho”, destacou”, afirmou Sidinéia.

Os trabalhadores que necessitarem de atendimento odontológico (dentista) poderão procurar a unidade de saúde para agendar consulta ou pelo telefone 3476-0702. O programa Saúde do Trabalhador já está funcionando nas unidades de Centro, Bairro Bortolotto, São Bento Baixo e Jardim Florença.

