Programa Educação Ambiental Escolar é apresentado às diretoras da rede municipal

As diretoras da rede municipal de Nova Veneza conheceram o programa “Educação Ambiental Escolar” que visa diversas atividades voltadas às questões ambientais. Durante todo o ano letivo, serão realizadas palestras, eventos comemorativos, concursos e visitas buscando a mudança de hábitos e das atitudes dos alunos para tornar o município referência.

O presidente da Fundação do Meio Ambiente de Nova Veneza (Fundave), Juliano Dal Molin apresentou o cronograma de atividades que serão desenvolvidas em parceira com a Secretaria de Educação.

“Queremos proporcionar aos alunos e funcionários, conceitos básicos de meio ambiente de forma a conscientizá-los sobre a responsabilidade com o no meio em que está inserido, através de vivências práticas e lúdicas, despertando o pensamento crítico e fortalecendo valores e atitudes para o desenvolvimento do ser humano”, comentou Dal Molin.

O engenheiro ambiental explica que o município vem ganhando destaque turístico e gastronômico e a educação ambiental se torna fundamental. “Os trabalhos serão desenvolvidos na escola e fora dela, pois toda a comunidade deve estar inserida. A abordagem será conforme a faixa etária dos estudantes.

De 5 a 10 anos, as temáticas relacionadas ao meio ambiente serão de forma lúdica. Já a partir dos 11 anos, o trabalho será mais objetivo, mostrando os impactos ambientais da atualidade e incentivando os estudantes a agir para o controle da situação. E como esse processo, se espera a conscientização e envolvimento dos alunos e funcionários, promovendo a real transformação no ambiente escolar. E a partir daí, expandir para as suas residências e assim disseminando as práticas da educação ambiental por todo o município”.

De acordo com a coordenadora pedagógica, Soraia Bortolotto todo esse processo será implantado conforme as metodologias pedagógicas das unidades escolares. “A Fundave será o órgão apoiador das escolas nos programas ambientais visando trazer alternativas para enriquecer a proposta da pedagógica de ensino”, comentou.

