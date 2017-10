Professores do Cooperjovem participam de palestra oferecida pela Coopera

Em homenagem ao Dia do Professor comemorado no domingo, dia 15 de outubro, a Coopera promoveu na última segunda-feira, dia 16, uma palestra motivacional aos educadores das escolas que integram o programa Cooperjovem. Mais de 100 profissionais da educação das escolas Aloysius Back, Luiz Tramontin, Ângelo Izé de Forquilhinha e da escola Julieta Torres de São Bento Baixo, Nova Veneza, assistiram a palestra do escritor e conferencista nacional, Eduardo Shinyashiki, que falou sobre o tema: A Arte do Conviver e do Aprender – O Caminho do Conhecimento.

Para o palestrante, conviver e aprender é uma arte que é aprendida e ensinada ao longo da vida, nas pequenas atitudes, por meio de exemplos e modelos e nas relações que estabelecemos na família, na escola, no trabalho e no lazer. “É nesse momento que se torna necessária uma consistência no dialogo a fim de garantir uma troca especial de experiências, respeitando as diversidades, promovendo o intercambio de ideias e a cooperação”, explicou.

A coordenadora de Cooperativismo, Josi Jacques, disse que o evento marcou o encerramento das atividades do ano no programa Cooperjovem e teve como objetivo permitir uma reflexão sobre a pluralidade e diversidade dos indivíduos e das culturas, fortalecendo uma nova forma de pensar e agir. Após a palestra os professores participaram de um café colonial no Restaurante Romagna em Nova Veneza.

Débora Da Silva Cândido