Proerd forma nesta segunda-feira 180 alunos em Nova Veneza

A cerimônia acontece às 19h, no Palácio das Águas Aquilino Luiz Cirimbelli, no centro da cidade.

O Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) é desenvolvido pela Polícia Militar, e tem por objetivo prevenir às drogas e a violência, trabalhando a orientação sobre comportamento e como lidar com situações de tensão, capacitando adolescentes a resistirem as influências e convites para o uso de entorpecentes.

“A ideia principal é capacitar os adolescentes para tomarem decisões seguras e responsáveis. A questão é comportamental, e neste ano tivemos uma parceria com o Ministério Público e implementamos uma cartilha sobre corrupção, desenvolvendo também a cidadania. O programa completa 13 anos em Nova Veneza com muito sucesso”, coloca o coordenador do programa no município, Cabo PM Severo.

A cartilha “O que você tem a ver com corrupção”, buscou conscientizar os alunos em toda a rede municipal e estatual de educação, ensinando princípios e valores morais e éticos. “Fizemos um trabalho de preparação dessa geração para serem futuros cidadãos conscientes e responsáveis, capacitando, além de dizer não às drogas e violência, agora também a dizer não a corrupção, mal que vem destruindo nossa sociedade como um todo. O programa alerta que todos somos responsáveis pela corrupção a partir de atitudes irresponsáveis”, explica Severo.

Ao longo dos 18 anos de existência em Santa Catarina foram muitos os avanços do programa. O Proerd já esteve em 265 das 295 cidades catarinenses e até o momento foram contabilizados mais de 1,2 milhão de formados.

João Manoel Neto / Willians Biehl