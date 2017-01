Primeiro dia da Colônia de Férias de Nova Veneza recebe 70 crianças

A expectativa é que sejam atendidas mais de 100 crianças até o início de fevereiro nas creches municipais.

Os pais puderam trabalhar mais tranquilos nesta segunda-feira, 16, com o início da Colônia de Férias em Nova Veneza. Os pequenos foram recebidos Centros de Educação Infantil (CEIs) Nona Angelina, sede do município, Terezinha Pasetto, do distrito de Caravaggio e Antônio Cavaler, no distrito de São Bento Baixo. Já no primeiro dia foram atendidos aproximadamente 70 crianças e a expectativa é chegar a 100 crianças até o início de fevereiro.

“É uma ajuda para o pai e a mãe que não tem com quem deixar a criança e que não tem condições financeiras de pagar alguém que possa cuidar”, explica a diretora do Centro de Educação Infantil Antônio Cavaler, Roseli Vitali Nuernberg. A creche funciona das 6h30min até às 18h.

As crianças contam com alimentação e assistência de profissionais durante todo o período. “Fazemos muitas brincadeiras, passeios e assistimos filmes, pois eles não estão acostumados com um ambiente fora de casa. Atendemos crianças de zero à três anos. Queremos que as crianças e os pais se sintam seguras”, destacou a diretora do Centro Educacional Terezinha Pasetto Spillere, Zuliane Tosattia.

Já o Centro Educacional Nona Angelina funciona até 1h30min da madrugada para atender a demanda das empresas.

“Nova Veneza é uma cidade de muitas empresas, as mães precisam de um lugar seguro e tranquilo para que possam trabalhar. Temos toda uma preocupação social. As creches prestam um serviço educativo e fundamental para o futuro de nossos munícipes”, ressaltou o secretário de Educação, Élzio Milanez.

Para o prefeito Rogério Frigo a Colônia de Férias é uma atividade de extensão que visa proporcionar, as crianças uma alternativa de lazer no período de férias, pois nem todos têm os pais estão em férias nesse período. “Os pais querem um lugar seguro e de qualidade para deixar os seus filhos. E observamos em nossa visita o carinho e o comprometimento de cada profissional do nosso município com os pequenos”, comentou.

No dia 2 de fevereiro todas as creches voltam a funcionar em horário normal.

Texto: Gabriel da Conceição